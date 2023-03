Război în Ucraina, ziua 400. Secretarul britanic al Apărării: Peste 220.000 de victime în rândul ruşilor

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Peste 220.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi sau răniţi de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022, a declarat secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace, pentru Sky News, citând serviciile de informaţii americane.

„Soldaţii ruşi au câteva probleme cu adevărat semnificative şi profunde în acest moment în eforturile lor. Cele mai recente evaluări americane pe care le-am văzut acum arată că sunt peste 220.0000 de morţi sau răniţi”, a declarat Wallace, citat de Sky News.

Wallace a adăugat că armata rusă nu face „aproape niciun fel de progres”.

A cemetery of mercenaries from PMC #Wagner in the region of #Krasnodar. pic.twitter.com/AIcudXZtLR