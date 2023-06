Război în Ucraina, ziua 470. Kuleba îi cere lui Stoltenberg un pas decisiv în vederea aderării Ucrainei la NATO

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba i-a cerut miercuri, la telefon, secretarului general al NATO Jens Stoltenberg, "cele mai bune garanţii în vederea evitării unor viitoare războaie".

"Este logic ca aliaţii să facă un pas decisiv în vederea aderării Ucrainei la NATO. Nu cerem trupe NATO pe teren care să pună capăt acestui război.

Cerem cele mai bune garanţii în vederea evitării unor războaie viitoare", scrie Kuleba într-un mesaj postat pe Twitter.

I had a call with @JensStoltenberg on the upcoming NATO summit. By all accounts, it makes sense for Allies to take a decisive step toward Ukraine’s membership. We are not seeking NATO troops on the ground to end this war. We are seeking the best guarantee to avert future wars.