”Îmi vreau copilul înapoi! Ajutați-mă, vă rog!” Reacția sfâșietoare a unei mame al cărei fiu a fost răpit de militanții Hamas

Reacție sfâșietoare a unei femei din Israel al cărei fiu a fost răpit de gruparea Hamas. Atenție, urmează imagini şi informații care vă pot afecta emoțional.

Tânărul și-a sunat mama în timpul unui bombardament al teroriștilor, i-a spus că a fost împuscat. La scurt timp, apelul s-a întrerupt, iar de atunci femeia își caută fiul.

”Nu-i lăsați să mănânce, să bea! Ștergeți totul acolo! Fără apă, fără electricitate, fără mâncare. Să-i aruncați în aer! Nu pot vorbi cu dumneavoastră, domnule Bibi Netanyahu. Ajunge!

Nu avem putere pentru această suferință! Ce se întâmplă aici, în ce țară? Îmi vreau copilul meu! Vreau să mă ajutați să-l găsesc pe băiat!”, strigă disperată femeia.

”Am filmarea. Am înregistrarea video, fiica mea a filmat”

”Oz. Oz Ezra ben Rachel și prietena lui. Oz are 24 de ani. Iar prietena lui are 23 de ani și o cheamă Naomi. Nu știu ce să mai spun!

Au fost la petrecere! La șapte fără un sfert a sunat-o pe fiica mea pe video. I-a spus că este rănit la o mână, că se trage, sunt teroriști. "Am fost împușcat în mână și în piept", iar după câteva minute au venit teroriștii și le-au spus: "Aveți arme?" Și gata, nu s-a mai auzit nimic de la el. Am filmarea. Am înregistrarea video, fiica mea a filmat. El și prietena lui au dispărut. Nimeni nu ne dă informații, nici poliția”, mai spune femeia cu lacrimi în ochi.