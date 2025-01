Regele Danemarcei a modificat stema după ce Donald Trump a repetat că vrea să anexeze Groenlanda

Timp de 500 de ani, pe stemele Danemarcei au apărut, fără excepție, trei coroane, simbolul Uniunii de la Kalmar dintre Danemarca, Norvegia și Suedia. Însă, în versiunea Regelui Frederik, coroanele au fost îndepărtate și înlocuite cu un urs polar și un berbec, simboluri pentru Groenlanda și Insulele Feroe. Foto: Profimedia

Danemarca are stemă națională nouă, în care apartenența Groenlandei și a Insulelor Feroe la Regat este scoasă în evidență mai puternic. Decizia Regelui danez de a modifica stema i-a șocat pe istorici, care vorbesc despre o schimbare fără precedent, menită să transmită un semnal clar că Danemarca are de gând să își păstreze controlul asupra regiunilor autonome. De asemenea, mișcarea este considerată replica Regelui Frederik către Donald Trump, care și-a exprimat dorința de a cumpăra Groenlanda în mod repetat, relatează The Guardian.

La mai mai puțin de un an de când și-a înlocuit mama, Regina Margrethe, pe tronul Danemarcei, Regele Frederik și-a arătat intenția clară de a păstra regiunile autononome daneze parte din Regat.

Groenlanda și Insulele Feroe, evidențiate în noua stemă a Danemarcei

Timp de 500 de ani, pe stemele Danemarcei au apărut, fără excepție, trei coroane, simbolul Uniunii de la Kalmar dintre Danemarca, Norvegia și Suedia. Însă, în versiunea Regelui Frederik, coroanele au fost îndepărtate și înlocuite cu un urs polar și un berbec, simboluri pentru Groenlanda și Insulele Feroe.

Din 1819 în prezent, stema a fost schimbată de trei ori, în 1903, 1948 și 1972. Dar schimbările din prezent sunt cele care au șocat. Încă de la tratatul de pace din Knared din 1613, Suedia a fost „obligată să accepte dreptul Regelui danez de a folosi simbolul suedez al celor trei coroane”, a spus Dick Harrison, profesor de istorie la Universitatea suedeză din Lund, ceea ce face ca îndepărtarea sa de pe stemă să fie „senzațională”.

„Dreptul asupra simbolului celor trei coroane a supraviețuit unor înfrângeri uriașe în fața Suedei în 1640 și 1650, pierderea Norvegiei în 1814, pierderea Schleswig-ului în fața Germaniei în 1864, tranziția la modernitate, pierderea Islandei și ocupația germană în cel de-Al Doilea Război Mondial. Așadar, din punct de vedere istoric, faptul că Regele Frederick a decis să îl elimine de pe stemă este senzațional”, a spus Dick Harrison pentru The Guardian.

Casa Reală a transmis că stema, care este folosită la documentele oficiale și sigilii, „întărește proeminența commonwealth-ului”. Cele trei coroane au fost îndepărtate pentru că „nu mai sunt relevante”. Schimbările, spune Casa Regală, vin la recomandarea unui comitet care a fost înființat imediat după întronarea Regelui Frederik la data de 14 ianuarie 2024.

Replica Regelui pentru Donald Trump

Însă mișcarea vine într-o perioadă tensionată cu privire la Groenlanda și relațiile regiunii autonome cu Danemarca, care are control asupra politicii sale de securitate și îi dictează politica externă.

Președintele ales al SUA a declarat luna trecută, din nou, că își dorește ca Statele Unite să cumpere Groenlanda. De asemenea, fiul lui Trump, Donald Trump Jr, este așteptat să viziteze Groenlanda în aceste zile. E vorba de o vizită privată în care va înregistra un video pentru podcastul său și nu va avea întâlniri cu niciun oficial local, relatează BBC.

Donald Trump a confirmat călătoria fiului său pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, ocazie cu care și-a exprimat din nou intenția de achiziționa Groenlanda.

„Groenlanda este un loc incredibil și poporul va beneficia enorm atunci când va deveni parte a națiunii noastre. O vom proteja, o vom prețui, de o lume extrem de dură. Să facem Groenlanda măreață din nou”, a scris președintele ales al SUA pe Truth Social.

În discursul său de Anul Nou, Regele Frederik a reiterat unitatea Danemarcei.

„Suntem uniți cu toții și fiecare dintre noi ne-am luat un angajament față de Regatul Danemarcei. De la minoritatea daneză din Sudul Schleswig, care se află în afara regatului, până în Groenlanda. Suntem meniți să fim împreună”, a spus Regele în primul său discurs de Anul Nou.

Istoricul Sebastian Olden-Jørgensen a spus că noua stemă transmite un semnal clar cu privire la noua geopolitică, mai ales în contextul apelurilor la independență făcute de Groenlanda.

„Casa Regală a arătat că susține politica statală și anume de a păstra unitatea ținutului”, a spus istoricul pentru The Guardian.

Expertul regal Lars Hovbakke Sørensen crede că schimbările reflectă interesul personal al Regelui în regiunea Arctică, dar de asemenea că transmite un mesaj lumii.

„Este important ca Danemarca să arate că Groenlanda și Insulele Faroe sunt parte din regat și că acest lucru nu este negociabil”, a spus expertul.

Apel la independență față de Danemarca

Tensiuni există și între Groenlanda și Danemarca. Prim-ministrul din Groenlanda acuzat recent Regatul de genocid, după ce o anchetă a dezvăluit că mii de femei din regiunea autonomă au fost forțate să se supună unei proceduri de montare de sterilet între anii 1960-1970. Este vorba despre femei care pe atunci aveau 12 ani și care acum au dat în judecată statul și cer despăguburi.

În discursul său de Anul Nou, premierul Mute Egede, a cerut independența Groenlandei și a cerut ca „lanțurile erei colonialiste” să fie îndepărtate.