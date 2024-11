Revoltă în Spania. Regele Felipe a fost atacat cu noroi de oamenii furioși din localitățile devastate de inundații

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a fost atacat de oameni furioși, în timp ce vizita, duminică, regiunea Valencia, care a fost lovită de inundații fără precedent.

Cu faţa şi hainele pline de noroi, regele Felipe al VI-lea şi regina Letizia au fost nevoiţi să îşi încheie duminică vizita la Paiporta, epicentrul inundaţiilor care au afectat Spania, după scene care se apropiau de revoltă.

Imaginile arată o mulțime furioasă strigând „ucigașii” și „rușine” la adresa regelui, care a fost întrebat și de ce nu s-a făcut nimic pentru a evita tragedia, scrie BBC.

În imaginile publicate pe rețelele sociale pot fi văzuți protestatari care aruncă cu nori spre Rege. Într-un videoclip, oamenii din echipa de securitate a regeului îi deschid acestuia o umbrelă. Împreună cu regele era și regina Letizia.

People aren't happy (not surprising). They threw mud and shouted insults and the King as he arrived in Piaporta, Valencia...pic.twitter.com/lqcJO1XyCG