Reluarea negocierilor trilaterale SUA-Rusia-Ucraina depinde de situația de pe câmpul de luptă, a avertizat Iuri Ușakov

Moscova a respins în repetate rânduri propunerile susținute de Occident pentru o încetare completă și necondiționată a focului. Foto: Getty Images

Negocierile trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina pentru a opri războiul Moscovei vor începe în funcție de situația de pe câmpul de luptă, a declarat consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, potrivit The Kyiv Independent. Acesta a exclus, de asemenea, participarea Europei la aceste discuții.

Kremlinul a semnalat că este deschis reluării negocierilor trilaterale la Abu Dhabi, pentru prima dată în mai bine de opt luni, însă niciuna dintre părțile implicată nu a confirmat încă o dată concretă. Zelenski speră că discuțiile vor începe după data de 4 noiembrie, însă într-o declarație făcută miercuri, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a afirmat că data de început depinde de situația de pe front.

Discuțiile ar urma să aibă loc pe fondul reluării eforturilor SUA de a reporni negocierile, care au fost blocate după pretențiile Kremlinului ca Kievul să renunțe la părți din Donbas, o regiune strategică vitală din estul Ucrainei, pe care forțele ruse nu au fost capabile să o cucerească pe deplin până în prezent.

„Nu am transmis încă niciun semnal”, le-a declarat Ușakov reporterilor ruși, referitor la data exactă a consultărilor, precizând totodată că întâlnirea ar putea avea loc la Abu Dhabi „după 4 noiembrie”, adică după alegerile pentru Congresul SUA.

„Și acest lucru va depinde de situația de pe câmpul de luptă și de situația generală”, a adăugat el.

Ușakov a declarat că nu a fost încă stabilită componența delegației ruse, deși „grupul de bază este deja format”. El a exclus, de asemenea, participarea europenilor la aceste negocieri. „Nu există absolut nicio discuție despre asta în acest moment”, a spus Ușakov.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 28 octombrie că se așteaptă ca negocierile trilaterale planificate să aibă loc la jumătatea lunii noiembrie, adăugând că Washingtonul nu a confirmat încă o dată.

Moscova a respins în repetate rânduri propunerile susținute de Occident pentru o încetare completă și necondiționată a focului, sprijinite de Kiev, continuând în același timp să ceară Ucrainei să cedeze Donbasul.

În acest context, oficialii ucraineni nu se așteaptă la un progres major la Abu Dhabi, dar speră că discuțiile vor contribui la reluarea negocierilor regulate.

Se preconizează că discuțiile tehnice vor aborda posibilitatea unei încetări a focului în domeniul energetic și maritim, schimburile de prizonieri militari și civili, precum și întoarcerea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.