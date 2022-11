Primul reprezentant din Generația Z în noul Congres al SUA | Are 25 de ani și a intrat în politică din cauza crimelor în masă din școlile americane

Cu aceste cuvinte și-a marcat victoria electorală democratul Maxwell Alejandro Frost, un afro-cubanez în vârstă de 25 de ani.

Frost a candidat pentru Camera Reprezentanților în Districtul 10 din Florida, considerat cel mai liberal din acest stat.

La câteva minute de la estimarea victoriei, anunțul său pe Twitter a atras un număr spectaculos de mesaje de susținere.

"Sunt mai mult decât recunoscător pentru oportunitatea de a-mi reprezenta căminul în Congresul Statelor Unite", a scris el.

Campania lui Frost s-a concentrat pe problemele pe care democrații le consideră de interes pentru alegătorii tineri: violența armată, schimbările climatice, dreptul la avort și asistența medicală extinsă.

I am Congressman-Elect Maxwell Alejandro Frost and I will be the first member of Generation-Z in the United States Congress.



WE MADE HISTORY!!! Don’t count young people out. pic.twitter.com/Nd3vr5iPT0