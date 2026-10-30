Reuters: Pentagonul le-a cerut europenilor să reducă tonul față de Rusia. „Rușii nu trebuie provocați”

Subsecretarul american al Apărării, Elbridge Colby (în imagine, alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, aflat în plan secund), le-a transmis europenilor să-și reducă retorica la adresa Rusiei. Foto: Getty Images

Oficiali ai Pentagonului au cerut în ultimele săptămâni mai multor țări membre NATO să-și tempereze discursul cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia, relatează Reuters. Oficialii americani au argumentat că anumite declarații ale liderilor și oficialilor europeni "subminează securitatea" pe continent, adaugă agenția internațională de știri, care citează patru persoane familiarizate cu această chestiune.

Printre țările care au primit mesaje prin care li se cerea să-și cenzureze declarațiile publice se numără Lituania, Letonia și Estonia. Nu este clar dacă aceste atenționări, transmise în cadrul unor întâlniri bilaterale, au fost comunicate și altor guverne europene.

Americanii, iritați de declarațiile europene conform cărora Rusia ar fi "încolțită"

Mesaje americane vin în contextul în care administrația Trump reia eforturile pentru o soluție negociată pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Noua inițiativă implică stimulente oferite Rusiei, inclusiv relaxarea sancțiunilor, și exercitarea de presiuni asupra Kievului pentru a opri atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Solicitat să comenteze, un oficial al Pentagonului a spus: "Discuțiile private dintre aliați rămân private. Prin urmare, nu vom comenta aceste afirmații".

Printre declarațiile care au atras atenția oficialilor americani se numără afirmațiile unor lideri europeni, conform cărora Rusia ar fi "încolțită" și ar recurge la măsuri "tot mai disperate", pe măsură ce invazia în Ucraina stagnează.

Elbridge Colby, responsabilul Pentagonului pentru politica de apărare și o figură-cheie în procesul actual de reevaluare a efectivelor militare americane în Europa, a fost unul dintre oficialii care au transmis mesajele, au precizat sursele Reuters.

NATO, divizat cu privire la atitudinea publică față de Rusia

Agenția internațională notează că acest demers al Statelor Unite reflectă o dezbatere în cadrul NATO cu privire la modul în care ar trebui abordată public amenințarea reprezentată de o Rusie tot mai agresivă.

Unii oficiali occidentali apreciază că accentuarea amenințării reprezentate de Moscova ar putea servi intereselor Kremlinului, în timp ce regimul lui Putin încearcă să semene teamă pe continent și să submineze sprijinul pentru Ucraina.

Alții susțin că guvernele europene trebuie să dea dovadă de transparență, pentru a le arăta propriilor cetățeni că sunt necesare sacrificii și resurse pentru a ține Moscova la distanță.

Divergențele sunt cu atât mai relevante cu cât Rusia pare să-și intensifice campania clandestină de sabotaj în statele UE.

Omul lui Pete Hegseth le-a spus europenilor că "rușii nu trebuie provocați"

Una dintre sursele Reuters a declarat că Elbridge Colby i-a transmis unui oficial dintr-un stat baltic că "rușii nu ar trebui provocați".

Aceeași sursă a precizat că responsabilul de la Pentagon a numit "retorică neconstructivă" declarațiile unor reprezentanți europeni, potrivit cărora Rusia ar fi "încolțită ca un șobolan". Nu e clar ce declarații au fost vizate, însă Reuters amintește că, la sfârșitul lunii septembrie, premierul din Estonia, Kristen Michal, l-a descris pe Putin drept "un șobolan încolțit" și a apreciat că liderul rus recurge la acte de sabotaj în Europa pe măsură ce țara sa "s-a împotmolit" în Ucraina.

Într-o altă întâlnire recentă, Pentagonul a îndemnat o delegație estoniană să-și pondereze declarațiile. Ministerele apărării din Lituania, Letonia și Estonia nu au răspuns la solicitărilor de comentarii ale Reuters, iar NATO a refuzat să dea declarații în legătură cu această chestiune.

Rusia testează coeziunea Europei

Mesajele transmise de Pentagon oficialilor NATO și UE apar într-o perioadă complicată pentru securitatea europeană. Potrivit oficialilor din serviciile de informații occidentale, Moscova și-a intensificat recent campania de atacuri asupra țărilor Alianței Nord-Atlantice, sabotajele fiind astfel concepute încât Rusia să poată nega implicarea în orice moment.

Miercuri, procurorii germani au anunțat arestarea a doi cetățeni belaruși, suspectați că ar fi plănuit să incendieze o clădire sau un obiectiv de infrastructură critică în zona Nürnberg. În luna septembrie, guvernul german a acuzat Rusia pentru o tentativă de atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle. Moscova a respins acuzațiile.

În paralel, oficialii americani au discutat despre posibile acorduri comerciale cu Rusia, în contextul demersurilor administrației Trump de a obține pacea în Ucraina. Aceste inițiative au stârnit reacții împărțite în rândul liderilor europeni, dintre care mulți optează pentru menținerea izolării economice a Kremlinului.

Între timp, planificatorii de la Pentagon reanalizează postura forțelor americane în Europa. Procesul ar putea duce la o scădere semnificativă a prezenței trupelor Statelor Unite pe continent.

Actuala administrație republicană a cerut ca statele europene membre NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în situația în care SUA se concentrează pe amenințările din Orientul Mijlociu, America Latină și Asia de Est.