"Revelația" lui Putin a explodat spectaculos sub tirul a două blindate vechi de 40 de ani, din SUA

Tancul în cauză este un model T-90M "Proriv" ("Revelația") iar liderul de la Kremlin a spus despre el că ar fi "cel mai bun tanc din lume".

Conform relatărilor însoțite de mai multe videoclipuri care au apărut în presa ucraineană, înfruntarea dintre blindatele "Bradley" și T-90 s-a desfășurat la Stepove, în apropiere de orașul Avdiivka.

Într-o înregistrare, se vede cum tancul rusesc deschide, primul, focul, dar ratează blindatele americane operate de ucraineni.

Bradley-urile trag, la rândul lor, și nimeresc tancul, a cărui turelă explodează într-o minge galben - portocalie.

Ukrainian M2A2 with its Bushmaster 25mm machine cannon absolutely wrecks a Russian T-90M near Stepove. What’s especially noteworthy is how accurately almost all bullets hit the Russian MBT.



Source: https://t.co/8iXSElKXHu#Ukraine #Donetsk #Avdiivka pic.twitter.com/DzwKf4tJac