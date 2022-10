Revoltele se amplifică în Iran | Mii de oameni, în drum spre locul unde a fost înmormântată Masha Amini, tânăra ucisă în custodia autorităților

Imagini postate miercuri pe rețelele de socializare arată o mulțime imensă de oameni care merg spre Saqez, unde a fost înmormântată Masha Amini, pentru a comemora 40 de zile de la decesul acesteia.

În vârstă de 22 de ani, Amini se afla într-o vizită cu familia în capitala Iranului.

Ea a fost arestată de Poliția Moralității de la Teheran, sub pretextul că a încălcat legea care le obligă pe femei să-și acopere părul cu o eșarfă numită hijab și să-și ascundă brațele în haine cu mâneci largi.

Tânăra a fost bătută în timp ce se afla într-o dubă a poliției care a transportat-o într-un centru de detenție.

La scurt timp, ea a intrat în comă și, deși a fost transportată la spital, medicii nu au putut face nimic ca să o salveze.

Tragedia a declanșat furia populației, care a protestat în stradă.

Scenes of huge crowds making their way to the Saqez grave of #MahsaAmini on the 40th day after her death. #Iran pic.twitter.com/XYzngQaqIQ