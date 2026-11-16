Riscul unui accident nuclear în Ucraina crește în această iarnă. 38 de țări cer Rusiei oprirea de urgență a atacurilor

3 minute de citit Publicat la 21:27 16 Noi 2026 Modificat la 21:27 16 Noi 2026

Moscova și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra instalațiilor energetice ucrainene. Sursa foto: Profimedia Images

Riscul producerii unui accident nuclear în Ucraina crește în această iarnă, au avertizat luni autoritățile de reglementare în domeniul securității nucleare din 38 de țări, cerând Rusiei să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice a țării, potrivit Reuters.

Moscova și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra instalațiilor energetice ucrainene, precum centralele electrice, liniile de înaltă tensiune și stațiile de transformare, într-un sistem deja slăbit după aproape cinci ani de conflict.

„Împreună, ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la riscurile tot mai mari la adresa securității nucleare, generate de războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei și de atacurile continue asupra infrastructurii energetice a țării”, au transmis organizațiile într-o declarație comună.

„Împreună, considerăm că este urgent ca Rusia să înceteze atacurile asupra instalațiilor nucleare ale Ucrainei și asupra infrastructurii energetice esențiale pentru funcționarea lor în condiții de siguranță.”

Principala îngrijorare a autorităților de reglementare este că, în lipsa unei alimentări stabile cu energie electrică din rețeaua națională, centralele nucleare ucrainene întâmpină dificultăți tot mai mari în a menține materialul nuclear la temperaturi scăzute și în a evita o topire a miezului reactorului.

Dacă un astfel de eveniment s-ar produce, ar putea avea loc eliberări de substanțe radioactive în atmosferă, așa cum s-a întâmplat în timpul catastrofei de la Cernobîl din 1986, considerată cel mai grav accident nuclear civil din lume.

Accidentul a provocat răspândirea iodului-131, cesiului-134 și cesiului-137 în anumite zone din Ucraina, Belarus, Rusia, precum și din nordul și centrul Europei.

Apel lansat de organizații care reprezintă 38 de state

Organizațiile care au lansat acest apel sunt HERCA (Asociația șefilor autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice), WENRA (Asociația autorităților de reglementare nucleară din Europa de Vest) și NORA (Asociația șefilor autorităților nordice pentru siguranța radiațiilor).

Împreună, acestea reprezintă 38 de țări, printre care toate statele membre ale UE, Statele Unite, Marea Britanie, Canada și Japonia.

Într-un interviu, Per Strand, șeful HERCA și NORA, a declarat că atacurile rusești au devenit mai devastatoare în ultimele săptămâni, de exemplu prin utilizarea unor drone care transportă încărcături explozive mai mari și au o precizie mai ridicată în lovirea țintelor.

„Din cauza acestei noi tactici a rușilor, (...) riscul unui accident nuclear va fi, în mod clar, cel mai ridicat în această iarnă”, a declarat el pentru Reuters.

Cel mai grav scenariu, a explicat Strand, ar fi o pană de curent la nivel național, care ar afecta simultan toate cele nouă reactoare nucleare din Ucraina aflate în exploatare.

„Nouă reactoare afectate în același timp, cu posibilitatea unor eliberări de substanțe radioactive, ar reprezenta o situație extrem de gravă”, a spus el.

Acesta a subliniat că situația poate fi evitată dacă se iau măsuri acum și dacă Rusia este presată să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice.

În caz contrar, țările europene trebuie să colaboreze pentru a-și pregăti planurile de intervenție în situații de urgență, astfel încât să poată face față posibilelor consecințe ale unui accident nuclear, a adăugat el.

Sâmbătă, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că activitatea militară a provocat instabilitate în alimentarea cu energie electrică a Ucrainei în săptămâna precedentă, ceea ce a dus la reducerea puterii unor unități aflate în funcțiune din centralele nucleare ale țării.

Ucraina are patru centrale nucleare, dintre care trei sunt în funcțiune, asigurând aproximativ 80% din energia electrică utilizată în această iarnă. Cea de-a patra, centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, se află sub controlul Rusiei, într-o zonă apropiată de linia frontului.

În prezent, aceasta nu produce energie electrică, dar depinde de alimentarea externă cu electricitate pentru a menține materialul nuclear la temperaturi scăzute și pentru a evita o topire a miezului reactorului. Echipamentele centralei sunt alimentate cu energie electrică furnizată din Ucraina.

De la începutul războiului, centrala de la Zaporojie a pierdut de 27 de ori alimentarea cu energie electrică din surse externe, fiind nevoită să treacă la generatoare diesel de urgență, a anunțat sâmbătă AIEA. De la sfârșitul lunii martie, centrala s-a bazat pe o singură linie de alimentare electrică din exterior, a precizat agenția.

Rusia și Ucraina se acuză reciproc că atacă centrala nucleară și că distrug liniile electrice care o alimentează.