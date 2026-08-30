Rusia anunţă că va ataca masiv instalaţiile de energie electrică din Ucraina. Acestea alimentează şi importurile României

Rusia anunţă că pregăteşte "atacuri masive" împotriva "sectorului energetic" ucrainean. Sursa foto: Getty Images

Rusia a anunţat duminică faptul că pregăteşte "atacuri masive" împotriva "instalaţiilor din sectorul energetic" din Ucraina, pe fondul unei escaladări accentuate a loviturilor din ultimele luni, notează Agerpres. Ucraina are capacitate de energie electrică în rezervă și a fost de acord să exporte în România, în condiții de piață, astfel încât să echilibreze sistemul nostru energetic național.

"Forţele armate ruse au început pregătirile pentru atacuri masive împotriva instalaţiilor din sectorul energetic al Ucrainei, ca răspuns la atacurile continue ale regimului de la Kiev împotriva infrastructurii civile şi a complexului petrolier şi energetic al Rusiei", a transmis Ministerul rus al Apărării pe Telegram.

Iarna trecută, Moscova şi-a intensificat atacurile asupra centralelor electrice ucrainene, devastând sectorul energetic al ţării şi lăsând pentru diverse perioade de timp milioane de oameni în frig şi întuneric.

Rusia şi Ucraina sunt angajate de câteva luni într-o escaladare a atacurilor aeriene la distanţă lungă, care vizează un număr tot mai mare de infrastructuri civile, cum ar fi depozite, magazine, instalaţii petroliere şi portuare, precum şi nave.

Aceste atacuri se soldează în mod regulat cu victime civile.

Duminică, armata rusă a susţinut că a atacat peste noapte o fabrică din Kiev care produce azbest şi ciment, ale cărei depozite, conform Moscovei, erau folosite pentru depozitarea explozibililor, precum şi un producător de drone şi muniţii.

Sâmbătă, un atac aerian rusesc asupra unui depozit de muniţii din afara oraşului Kiev a provocat o explozie masivă şi a ucis cel puţin 37 de persoane.

Între timp, Ucraina a atacat peste noapte o rafinărie de petrol din nord-vestul Rusiei folosind drone, provocând un incendiu, au raportat autorităţile locale.

Ucraina exportă curent electric în România

Ucraina are capacitate de energie electrică în rezervă și a fost de acord să exporte în România, în condiții de piață, astfel încât să ne echilibreze sistemul energetic național, a anunţat Bolojan în urmă cu o lună.

"Așa cum România, atunci când Ucraina a avut probleme de alimentare cu energie electrică în ultimii ani, a alocat cote de energie în regim comercial, și Ucraina, tot în regim comercial, în condiții de piață, alocă aceste cote de energie.

Atunci când au capacitate în rezervă, așa cum se întâmplă în această perioadă, au fost de acord să exporte energie electrică în România în așa fel încât să ne echilibreze sistemul energetic național.

Sunt proceduri standard care se aplică. Transelectrica le-a aplicat de mai multe ori. Acum e o formulă de reciprocitate. Există un surplus de energie o perioadă de timp în Ucraina care poate fi exportat", a explicat Bolojan.