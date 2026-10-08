Robert Fico cere să fie retrasă statuia cu Donald Trump gol, expusă în Parlamentul European: „O insultă la adresa președintelui”

1 minut de citit Publicat la 20:40 08 Oct 2026 Modificat la 20:40 08 Oct 2026

Artistul danez Jens Galschiot a creat statuia cu Donald Trump gol, din Parlamentul European. Sursa foto: Profimedia Images

Premierul slovac Robert Fico a descris joi drept un semn al declinului Uniunii Europene expunerea în sediul Parlamentului European din Strasbourg a unei statui care-l înfățișează pe președintele american Donald Trump gol și a cerut retragerea imediată a acesteia, relatează agențiile EFE și TASR.

Într-o declarație distribuită pe rețelele de socializare, premierul slovac, un politician social-democrat, dar de orientare conservatoare și critic față de Bruxelles, consideră expunerea unei asemenea statui „batjocoritoare” o „insultă” la adresa președintelui american.

Fico s-a întrebat cum ar reacționa conducerea Parlamentului European dacă acolo ar fi expuse astfel de statui care să-i înfățișeze, de exemplu, pe președintele francez Emmanuel Macron sau pe cancelarul german Friedrich Merz.

„Întrucât răspunsul la această întrebare este absolut evident, mă aștept ca președinta Parlamentului European (Roberta Metsola n.red) să dispună înlăturarea imediată a reprezentării jignitoare a președintelui american”, a cerut premierul slovac.

„Într-un moment care cere dialog și respect reciproc, insultarea partenerilor noștri în sediile oficiale demonstrează o profundă incapacitate de a înțelege vremurile în care trăim”, a mai remarcat premierul slovac, care vede în expunerea acelei statui „un semn al declinului întregii Uniunii Europene”.

Statuia, denumită „Ciuma portocalie”, este opera artistului danez Jens Galschiot și a fost amplasată marți într-una dintre zonele cele mai circulate ale Parlamentului European.

Cu o înălțime de doi metri și jumătate și poleită cu aur, statuia îl înfățișează pe Trump gol așezat pe umerii unui bărbat mai scund și sprijinindu-se pe o crosă lungă de golf.

„Stau pe spatele unui bărbat. El se prăbușește sub greutatea mea. Voi face tot ce pot să-l ajut, dar nu voi coborî de pe spatele lui”, a scris artistul danez pe inscripția de pe suportul sculpturii.

Potrivit lui Jens Galschiot, opera sa simbolizează „imaginea lumii în acest moment: superstatele care îi zdrobesc pe cei mici, oamenii puternici împotriva celor neputincioși”, iar „omul mic (pe spatele căruia se sprijină Trump în statuie) ar putea fi chiar Uniunea Europeană”.