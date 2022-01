Un român, acuzat pe nedrept de uciderea lui Ashling Murphy. A primit amenințări cu moartea

Radu Floricel a povestit că a realizat abia la secția de poliție că este interogat în legătură cu moartea profesoarei. Bărbatul a fost arestat miercuri și eliberat joi seara.

Murphy, în vârstă de 23 de ani, profesoară de școală primară și muzician desăvârșit, a fost ucisă în timp ce făcea jogging de-a lungul malurilor Marelui Canal la Cappincur, în Tullamore. Ea terminase de predat la clasa întâi la Școala Națională Durrow cu o oră mai devreme.

Românul, tatăl unui copil, a descris momentul de coșmar a fost săltat de polițiști, întrebările repetate ale oamenilor legii și modul în care asemănarea lui cu un biciclist misterios – acum un alt suspect în acest caz – l-a poziționat în mod greșit în centrul anchetei.

Radu a fost identificat în mod greșit ca fiind un biciclist surprins de camerele de supraveghere în timp ce părăsea locul crimei, la scurt timp după moartea profesoarei. Românul s-a trezit cu oamenii legii la ușă.

”Am venit la uşă şi doi poliţişti au început să-mi pună toate aceste întrebări. Unde am fost azi? Am fost de-a lungul canalului? Nu-mi aminteam exact la ce oră eram pe canal. M-au arestat atunc”i.

„Serios, am crezut că este o glumă. M-am uitat în jur, gândindu-mă că este o farsă, cineva face o glumă, dar apoi mi-am dat seama că este real”, a spus el, potrivit publicației Extra.ie.

El a susținut că o percheziție a casei a lăsat un adevărat dezastru în urmă.

La secție, a fost întrebat dacă a ucis o tânără pe malul canalului în acea zi. ”Nu îmi venea să cred că se întâmplă asta. Am spus: ”Desigur că nu am făcut-o”. M-au tot întrebat la ce oră am fost pe canal și încercam să mă gândesc exact când, dar nu eram sigur și nu voiam să dau un răspuns greșit”.

I-au luat toate hainele pentru expertiza criminalistică. Au căutat și o bicicletă, dar nu au găsit una. ”Niciuna dintre hainele pe care le port acum nu este a mea. Toate mi-au fost date de polițiști, nici măcar nu m-am putut schimba încă”, a spus Floricel.

El a descris polițiștii ca fiind ”profesioniști” în interogatoriul lor, dar a spus că ”păreau convinși că eu sunt ucigașul și așa mă interogau”.

Cu câteva ore înainte de crimă, omul fusese pe malul canalului, dar acesta a revenit la domiciliu. La momentul în care a avut loc agresiunea cu pricina el era la cumpărături, alături de un vecin. Și-a amintit acest detaliu și l-a povesti oamenilor legii.

Polițiștii au sunat familia respectivă, iar vecinul a confirmat că românul se afla cu el într-un centru comercial.

Detectivii i-au arătat apoi filmările biciclistului. „Am văzut că tipul din videoclip era mai mare decât mine. Era mai întunecat decât mine, dar puteam să văd și că dintr-un anumit unghi, semăna cu mine. Și părul lui era diferit. Le-am explicat toate acestea și le-am spus că nu sunt eu, ci că cineva se înșală în mod clar din cauza unei asemănări”.

El a mai explicat că are o placă de titan în picior și o altă placă în braț care îl împiedică să meargă cu bicicleta și, de asemenea, că nu deține o bicicletă.

După ore întregi de audieri, miercuri, el a fost plasat într-o celulă. ”Am putut dormi doar zece minute la un moment dat, pentru că poliția a tot venit la celula mea să mă verifice”, a spus el. Interogarea a continuat joi.

”Era un număr mare de polițiști în stație. Am fost cu adevărat în stare de șoc. Nu-mi venea să cred că sunt în centrul acestui lucru, ” povestit românul.

În cele din urmă, oamenii legii au realizat că au făcut o confuzie: ”doi polițiști au venit în celula mea. Mi-au spus că voi fi eliberat. Apoi am ieșit și unii dintre polițiști și-au cerut scuze și mi-au mulțumit că am ajutat la anchetă. Unii dintre ei chiar m-au îmbrățișat”

Amenințări cu moartea

Poliția a emis un comunicat de presă în care afirmă că bărbatul aflat în arest nu mai era suspect. Dar până atunci, pe rețelele de socializare circulau fotografii românul, numeroase persoane amenințându-l că îl vor ucide.

Oamenii au scris comentarii amenințătoare pe pagina lui de Facebook și au spus că speră că va fi ucis în închisoare.

”Au trimis chiar și mesaje de amenințare avocatului meu. A fost o nebunie, așa că poliția a spus că nu ar trebui să merg acasă, că îmi vor rezerva o cameră la hotel pentru noapte până când totul se va calma,” a povestit omul.

Și-a petrecut noaptea de joi într-un hotel din Tullamore. Vineri, avocatul său l-a lăsat la casa familiei după o consultație cu oamenii legii. A fost întâmpinat la ușă de mama sa, Carmen și de vecinul lui, cel care l-a ajutat să-și dovedească nevinovăția.

