Român plecat la muncă în Belgia, mesaj dureros după șase ani în străinătate: "Vii cu gândul să faci bani, dar timpul zboară și nu iartă"

Plecat de șase ani la muncă în Belgia, Denis a scos la iveală un adevăr dureros despre timpul petrecut în străinătate, unde a mers cu speranța unui viitor mai bun.

Sursa foto: denistatto007 | TikTok

În vârstă de 35 de ani, Denis și-a spus povestea despre experiența trăită în Belgia, locul în care a venit cu speranțe și visuri mari.

Românul a decis să plece în străinătate acum șase ani, sperând că va putea câștiga suficient pentru a-și face viața mai bună.

Cu toate acestea, uitându-se în urmă, după anii petrecuți departe de casă, Denis ajunge la o concluzie dureroasă, aceea că timpul a trecut cu o viteză uluitoare, iar eforturile lui s-au soldat cu probleme serioase de sănătate.

"Exact acum șase ani am venit în Belgia, șase ani. Vă spun cu toată sinceritatea, am uitat că am șase ani în Belgia. Am venit la 29 și acum am 35.

Am venit, ca mulți dintre voi, naiv, cu gânduri proaste. Venind aici, lucrând pe șantier pentru un patron, am zis să fac bani, să-mi iau și mașină, și apartament, și multe altele.

Până la final m-am ales cu gheb în spate, hernie de disc, genunchi umflați. Da, da, cu asta m-am ales. Au zburat șase ani și vor mai zbura cinci-șase tot așa", a povestit românul, pe TikTok.

Prin acest mesaj, românul îi încurajează pe urmăritorii săi să facă ceea ce le place și să se bucure cât mai mult de timpul pe care îl au, pentru că "zboară și nu iartă".

"Așa-i sistemul aici, nu ai încotro. Vii aici cu gândul să faci niște bani, să stai un an, doi, trei, patru, cinci, până îți iei un apartament, să nu mai dai la chirie bani în vânt și tot așa.

Te mai priponești pe cinci, șase ani și când te uiți, păru-i sur în barbă, nu te-ai mai ales nici cu apartamente, nici cu bogății, nici cu case.

Te-ai ales numai cu gheburi și cu gastrite. E trist, dar e adevărat. Dar cea mai mare problemă este că viața ne zboară. Anii se duc cu viteza luminii", încheie românul.