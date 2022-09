"Natasha" de la recrutare şi cei 40 de ceceni furioşi: "În '41-'45 a fost război. Acum e politică!" | Imagini virale din Daghestan

Natasha de la recrutare este fermă, îmbrăcată kaki şi deloc intimidată de zecile de bărbaţi nemulţumiţi din jur.

Ţipă, gesticulează, dă replici patriotice. A venit să facă înrolări, dar populaţia nerusă din Daghestan nu îi împărtăşeşte deloc entuziasmul. Spune că fiul ei este pe front din februarie şi ea însăşi s-ar duce să lupte dacă s-ar putea. Oamenii însă nu se arată deloc impresionaţi.

Pretty powerful video. In Dagestan locals clearly don't want to go to war with Ukraine. The recruiting officer argues they have to fight for the future. – We don't even have a present, what future are you talking about," replies a Dagestani man. pic.twitter.com/1O4ob2GhSN