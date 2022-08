Carnagiu făcut de ruși într-o stație de autobuz din Donețk: opt oameni, sfârtecați de rachete. Un preot și mai mulți copii, printre răniți

Torețk este o localitate din regiunea Doneţk, situată în apropiere de linia frontului, într-o zonă aflată sub controlul Kievului.

Anunțul privind bilanțul preliminar al victimelor a fost făcut de guvernatorul regional ucrainean Pavlo Kirilenko.

"Conform primelor informații de care dispunem, este vorba de un tir de artilerie care a atins o stație de transport în comun, unde se aflau mai mulți oameni", a scris Kirilenko pe Telegram.

Imagini din surse locale, în care se văd cadavrele unora dintre victime, circulă de mai multe ore pe rețelele sociale.

Atenție, urmează imagini cu impact emoțional!

Potrivit oficialului, trei din cei patru răniți care au supraviețuit inițial atacului sunt copii.

Al patrulea rănit este un preot de la o biserică din apropiere, care a fost avariată şi ea, alături de alte clădiri rezidențiale, potrivit agenției ucrainene Ukrinform.

Tirul rusesc a avut loc în jurul orei locale 11:00, ora locală.

