Rusia a bombardat centrala nucleară Zaporojie în ziua în care ONU discută de urgență situația de acolo | Acuzațiile formulate de Kiev

"Invadatorii au vizat din nou teritoriul uzinei nucleare, lovind nu departe de prima unitate energetică.

Au avariat stația de pompare a apelor uzate.

Un fum intens a fost semnalat în apropiere", a transmis pe Telegram agenția nucleară ucraineană Energoatom.

"Situația se înrăutățește, pentru că sunt surse de radiație în apropiere și mai mulți senzori de detecție a radiațiilor au fost avariați", adaugă sursa citată.

În pofida noilor bombardamente, nivelul de radiație în zona centralei era, joi, în limite normale, potrivit Energoatom.

