Rusia declară stare de urgență în regiunea Briansk după ce Ucraina a aruncat în aer un depozit de armament

Autoritățile din regiunea Briansk, situată în vestul Rusiei, au declarat, miercuri, starea de urgență într-o zonă în care Ucraina afirmă că a lovit un depozit de armament, informează Agerpres.

Kievul a comunicat că lovitura din Briansk a fost executată noaptea trecută.

Agenția locală a Ministerului rus pentru Situații de Urgență a transmis că instituirea stării de urgență a fost dispusă după ce mai multe "obiecte explozive" au detonat.

Instituția susține că "situația este sub control", fără a se referi în mod specific la arsenalul despre care se presupune că a fost aruncat în aer.

Forțele armate ucrainene anunțaseră în prealabil că au atacat un depozit de rachete și muniție de artilerie din Briansk.

Acolo s-ar fi aflat inclusiv armament livrat de Coreea de Nord şi bombe ghidate.

Informații neoficiale care circulă pe rețelele sociale spun că este vorba despre arsenalul 67 al Directoratului Principal pentru Rachete și Artilerie (GRAU) al Ministerului rus al Apărării.

Obiectivul este situat la circa 120 de kilometri de granița ucraineană.

It was bound to happen and now it did. The 67th GRAU arsenal in Karachev, Bryansk region, in Russia has been struck. Countless of secondary explosions can be heard.



This major Russian ammunition site is only around 120 km (70 miles) from the Ukrainian border. pic.twitter.com/ZSn5WiJms4