Bilanțul a doi ani de război: rușii au rămas fără ouă. Reacţia lui Vladimir Putin

Prețul ouălor a crescut cu 42,4% de la începutul anului până acum, iar rușii stau la cozi imense pentru a face rost de un cofrag de ouă.

Acesta ar fi efectul direct al sancțiunilor occidentale aplicate Rusiei de la începerea războiului cu Ucraina.

Pe rețelele de socializare au apărut în această săptămână mai multe clipuri video cu rușii care stau la cozi imense, în frig, la tarabele vânzătorilor locali, ca să evite prețurile mari din supermarketuri.

Și, ca să ajungă la toată lumea, se dau doar 20 de ouă de persoană.

Putin desires to bring back the USSR and russians are getting a taste of the glory days already.



Due to a nationwide egg shortage russians stand in long lines in hopes of getting a few dozen eggs this winter.@Prune602 has some good threads about labor shortages across russia. pic.twitter.com/huzL5KNjOx