"Rusia e în război de când Occidentul colectiv sprijină Ucraina!" | Kremlinul spulberă ultimele iluzii că o confruntare militară cu Moscova ar putea fi evitată

Această declarație tranșantă a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu pentru publicația rusă "Argumente și fapte".

"Ne aflăm într-o stare de război. Adevărat, a început ca o operațiune militară specială, dar de îndată ce s-a format acest grup, de când Occidentul colectiv a devenit participant de partea Ucrainei, s-a transformat într-un război pentru noi. Sunt convins de acest lucru. Și toată lumea ar trebui să înțeleagă acest lucru", a spus Peskov.

Oficialii ruși au început treptat să utilizeze cuvântul "război" cu referire la confruntarea din Ucraina, după ce anterior au insistat vreme îndelungată ca acest termen să fie înlocuit cu formula "operațiune militară specială".

În interviul pentru publicația citată, oficialul Kremlinului a susținut că Rusia "trebuie să elibereze complet noile sale regiuni", pentru siguranța oamenilor de acolo.

Rusia a anexat ilegal în toamna lui 2022 regiunile ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, fără a le controla complet la momentul respectiv și fără a reuși impunerea acestui control nici până în prezent.

Este aproape sigur că Rusia va continua loviturile împotriva unor locații critice din Ucraina.

Estimarea aparține Ministerului britanic al Apărării, după ce joi, 21 martie, aviația Moscovei a lansat, de pe bombardiere strategice, primul atac de anvergură cu rachete împotriva Ucrainei în decurs de peste o lună.

Atacul de joi a fost continuat vineri dimineața cu o serie și mai amplă de lovituri, în care au fost trimise peste mai multe regiuni din Ucraina 151 de rachete și drone, potrivit oficialilor de la Kiev.

Ultimul atac rusesc s-a soldat cu cel puțin trei morți și mai mulți răniți, fiind lovit, între altele, barajul DniproGES, cel mai mare obiectiv hidroenergetic din țară.

Barajul a rezistat, dar efectul cumulat al loviturilor ruse asupra infrastructurii energetice a dus la întreruperea curentului electric pentru mai mult de un milion de consumatori ucraineni.

Sancțiunile impuse Rusiei "au redus, probabil, capacitatea acesteia de a avea acces la componente-cheie pentru avioane și rachete, iar succesele Ucrainei în materie de apărare antiaeriană au complicat, de asemenea, planificarea rusă.

Cu toate acestea, aproape, Rusia, aproape cert, va continua loviturile asupra unor locații ucrainene critice și va încerca să mențină presiunea asupra populației și guvernului de la Kiev", apreciază ministerul britanic.

Occidentul nu a furnizat Ucrainei suficientă asistență pentru apărare, iar astfel de greșeli "stabilesc cursul întregului secol".

Declarația aparține lui Gabrielius Landsbergis, ministrul lituanian de Externe.

Reacția sa vine după ce, în cursul nopții de joi spre vineri, loviturile rusești asupra Ucrainei s-au soldat cu morți și răniți și cu deconectarea a peste un milion de ucraineni de la rețeaua de electricitate.

"Am sufocat aprovizionarea cu arme, nu am reușit să oferim suficientă apărare antiaeriană, iar acum le cerem ucrainenilor să stea cu mâinile în sân în timp ce rachetele de croazieră cad asupra familiilor lor. Astfel de greșeli stabilesc cursul întregului secol. Și nu există justificare pentru niciuna dintre aceste greșeli", a spus Landsbergis.

