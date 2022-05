Rusia a distrus o țintă aflată la 1.000 de kilometri cu o rachetă hipersonică Zircon

Anunțul a fost făcut sâmbătă de Ministerul rus al Apărării, citat de Reuters.

Racheta a fost lansată din Marea Barents și a lovit o țintă în Marea Albă, a precizat sursa citată.

O înregistrare video arată momentul lansării pe o navă.

Președintele Vladimir Putin a descris anterior racheta Zircon ca făcând parte dintr-o nouă generație de sisteme de armament.

Armele hipersonice se pot deplasa cu o viteză de nouă ori mai mare decât viteza sunetului, iar Rusia a mai efectuat în ultimul an teste cu rachete Zircon lansate de pe nave de război și submarine.

Armata rusă a suferit pierderi grele de oameni și echipamente în timpul invaziei sale de trei luni în Ucraina, pe care o numește o "operațiune specială", dar a continuat să organizeze teste de armament modern.

Luna trecută, autoritățile de la Moscova au testat o nouă rachetă intercontinentală cu capacitate nucleară, Sarmat, capabilă să transporte 10 sau mai multe focoase și să lovească Statele Unite.

Russian MoD releases a video of the successful test firing of the #hypersonic Zircon cruise missile, which was launched from a frigate in the Barents Sea.



The missile hit a sea target at a distance of 1,000 km.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/oEMCheZDnZ