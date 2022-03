Rusia a confirmat că a folosit rachete termobarice în atacul asupra Ucrainei

Ministerul rus al Apărării a recunoscut că sistemul de foc de salve TOS-1 „Solntsepek”, care poate folosi muniție termobarică, este folosit în ostilitățile din Ucraina.

Armele termobarice nu sunt ilegale, ci sunt strict reglementate de Legea conflictelor armate și nu pot fi folosite împotriva țintelor militare într-un mod care pot pune în pericol populația civilă sau poate cauza suferințe inutile.

Armele rusești sunt atât de mortale pentru că explodează la o temperatură mult mai mare decât majoritatea rachetelor și durează mai mult decât armele convenționale.

Acestea sunt trase de TOS-1A, un lansator de rachete blindate, care poate fi folosit pentru a distruge infrastructura și, datorită căldurii pe care o produce, poate provoca daune masive organelor interne și arsuri.

Ministerul Apărării a confirmat că Moscova folosește TOS-1A împotriva Ucrainei, iar dacă Putin ar folosi acest lucru împotriva civililor, ar fi ilegal.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



