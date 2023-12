Rusia jură răzbunare, după ce Ucraina a atacat oraşul Belgorod, iar 14 oameni au murit şi peste o sută au fost răniţi

Atacul ucrainean intervine după ce cu o zi înainte Moscova a efectuat cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului, omorând 39 de oameni, potrivit celui mai recent bilanţ, relatează AFP şi Reuters.

"Potrivit celor mai recente informaţii, 12 adulţi şi doi copii au murit la Belgorod. În plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost rănite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.

Imaginile publicate de autorităţi au arătat maşini în flăcări şi clădiri cu geamurile sparte.

Preşedintele rus Vladimir Putin a fost "informat" despre aceste atacuri, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţiile ruse.

Residents of #Belgorod publish numerous evidences of the consequences of the strikes. Cars are on fire in the city center, smoke rises in residential areas. pic.twitter.com/6dQulSPTEx