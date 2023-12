Război în Ucraina, ziua 675. Ucraina vrea o reuniune de urgență la Consiliul de Securitate al ONU în legătură cu recentul atac masiv al Rusiei

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Ucraina, alături de alte treizeci și două de state, a solicitat președinției Consiliului de Securitate al ONU "să convoace o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU pentru a aborda atacul cu rachete și drone al Rusiei împotriva Ucrainei, care s-a soldat cu multiple victime civile și cu distrugeri grave ale infrastructurii civile".

Ukraine, along with three dozen UN Member States, requested that the Ecuadorian Presidency convene an urgent UNSC meeting to address Russia’s missile and drone attack against Ukraine, which resulted in multiple civilian casualties and heavy destruction of civilian infrastructure.