Război în Ucraina, ziua 670. "Sărbătorim cu toții împreună", spune Zelenski în mesajul de Crăciun

"Astăzi, toți ucrainenii sunt împreună. Cu toții sărbătorim Crăciunul împreună. La aceeași dată, ca o mare familie, ca o singură națiune, ca o țară unită. Iar astăzi, rugăciunea noastră comună va fi mai puternică decât oricând. Rugăciunea poporului. Și va fi ascultată împreună cu Europa și cu lumea întreagă", a declarat Zelenski, într-un discurs televizat.

The nights before Christmas are the longest of the year. However, the day has already begun to lengthen and the light has begun to prevail. The light grows stronger. Day by day and step by step, the darkness retreats.



Darkness will eventually lose. Evil will be defeated.



