Reacția surprinzătoare în trei cuvinte a lui Elon Musk, după ce o rachetă SpaceX s-a transformat într-o minge de foc

Elon Musk a avut o reacție surprinzătoare, în doar trei cuvinte, după ce o rachetă SpaceX a explodat și s-a transformat într-o uriașă minge de foc în timpul unui test desfășurat miercuri seara în Texas, scrie The Independent.

Musk a părut să glumească pe seama testului eșuat, scriind pe rețeaua X: „Just a scratch” („Doar o zgârietură”), după ce racheta Starship a suferit o „avarie majoră” și a fost cuprinsă de flăcări, compromițând un alt test al companiei spațiale.

