Lingouri de aur, eBay și o epavă veche de 250 de ani: octogenari americani reținuți pentru trafic de comori istorice

O scriitoare americană de 80 de ani și soțul ei, în vârstă de 82 de ani, ar putea fi judecați în Franța, după ce au vândut lingouri de aur furate de pe epava unui vas din secolul al XVIII-lea. Cei doi au fost reținuți în Marea Britanie, în 2022, și plasați în arest la domiciliu. Procurorii francezi susțin că au avut în posesie 23 de lingouri de aur și au reușit să vândă 18 dintre ele, unele pe eBay, pentru aproape 200.000 de dolari, relatează The Guardian. Complicii octogenarilor americani: un fotograf de 77 de ani, care ar fi prădat nava, și cumnata lui de 78 de ani.

Eleanor Gay Courter și soțul ei, Philip, au fost acuzați că au ajutat la vânzarea a zeci de lingouri de aur, furate de un francez de pe epava unui vas din secolul al XVIII-lea în urmă cu câteva decenii. Cuplul susține că este nevinovat.

Lingouri de aur, eBay și o epavă veche de 250 de ani

„Le Prince de Conty”, o navă franceză comercială, s-a scufundat în largul coastelor Bretaniei, într-o noapte furtunoasă din iarna anului 1746.

Epava a fost descoperită peste două secole mai târziu, în 1974, la o adâncime de 10 până la 15 metri, în apropierea insulei Belle-Île-en-Mer.

Un an mai târziu, nava a fost prădată și comoara a fost pierdută. Până în anul 2018.

Atunci, directorul departamentului de arheologie subacvatică din Franța, Michel L’Hour, a observat o vânzare suspectă de cinci lingouri de aur pe site-ul unei case de licitații din Statele Unite. El a informat autoritățile americane că bănuiește că acestea provin de pe Prince de Conty, iar acestea au confiscat comoara și au returnat-o Franței în 2022.

Anchetatorii au identificat-o rapid pe cea care vindea comoara: Eleanor Gay Courter, o autoare și producătoare de film, care locuia la acea vreme în Florida. Ea a susținut că a primit lingourile de la prietenii ei francezi, Annette May Pesty și partenerul ei, Gerard.

Pesty a spus la rândul ei, într-o emisiune în 1999, că a descoperit aurul pe când făcea scufundări în largul coastelor Republicii Capului Verde. Însă anchetatorii nu au crezut această declarație și în schimb au început să-l bănuiască pe cumnatul ei, Yves Gladu, un fotograf subacvatic, că este cel care a jefuit epava.

În 1983, în urma unui proces, cinci persoane au fost găsite vinovate de evaziune și posesie de bunuri furate, în cazul jafului de la Prince de Conty. Gladu nu a fost printre ei.

Povestea unui jaf

Reținut zeci de ani mai târziu, în 2022, Gladu a mărturisit că a luat 16 lingouri de aur de pe navă, după aproximativ 40 de scufundări la locul epavei între anii 1976 - 1999.

El a spus că le-a vândut pe toate în 2006 unui membru al Armatei, care locuiește în Elveția. A negat că ar fi dat vreun lingou cuplului Courters.

Yves Gladu îi cunoaște pe scriitoarea americană și pe soțul ei din anii 1980. Aceștia au mers în vacanță împreună pe catamaranul său în Grecia în 2011, în Caraibe în 2012, și în Polinezia Franceză în 2015.

Soții Courters au fost reținuți în Marea Britanie în 2022 și plasați sub arest la domiciliu. În prezent, Eleanor are 80 de ani și soțul ei, Philip, are 82 de ani.

Procurorii francezi susțin că cei doi au avut în posesia lor cel puțin 23 de lingouri de aur. 18 dintre acestea le-ar fi vândut, inclusiv pe eBay, contra sumei de 192.000 de dolari. Octogenarii americani spun acum că n-au beneficiat de pe urma vânzărilor. Toți banii i-ar fi revenit lui Gladu.

Un procuror din orașul francez Brest a cerut acum ca soții Courters, Gladu și Pesty să fie trimiși în judecată, potrivit unui document obținut de AFP, scrie The Guardian. Un magistrat urmează să ia o decizie, dar procurorii au spus că cel mai probabil procesul va începe în toamna anului 2026.

Avocatul cuplului american, Gregory Levy, a spus că cei doi nu știau în ce se implică.

„Soții Courters au acceptat pentru că sunt oameni foarte buni. Nu și-au dat seama care este pericolul pentru că în Statele Unite regulile privind tranzacționarea aurului sunt diferite de cele din Franța”, a spus el.

Eleanor Gay Courter a scris mai multe cărți de ficțiune și non ficțiune, unele cu tematică nautică, potrivit site-ului ei.