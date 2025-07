Imagini incredibile din Germania. Crăpături uriașe au apărut pe mai multe autostrăzi din cauza caniculei

Crăpături uriaşe au apărut pe mai multe autostrăzi din Germania, din cauza caniculei. Temperaturile de aproape 40 de grade au provocat dilatarea şi ruperea betonului. Craterele apărute au provocat blocaje în trafic. Autorităţile au început deja să repare drumurile. Au închis complet o autostradă şi au impus restricţii de trafic în mai multe landuri.

Germania va efectua lucrări de reparaţii în regim de urgenţă pe faimoasele sale autostrăzi în acest weekend, după ce căldura extremă din ultimele zile a provocat crăpături în stratul de beton pe mai multe porţiuni de autostradă, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres.

Germany will carry out emergency repairs on its autobahn this weekend after extreme heat in recent days blew up large chunks of concrete along key stretches of the highway https://t.co/8AuFidLfew