Descoperire arheologică rară: O vilă romană misterioasă a stat ascunsă sub un parc natural din Țara Galilor

Clădirea datează din perioada în care romanii au cucerit cea mai mare parte a Țării Galilor. FOTO cu rol ilustrativ: Hepta

Arheologii britanici au anunțat luni că au detectat cea mai mare structură provenită de la o vilă romană descoperită în Țara Galilor. Zidurile construcției antice par a fi deosebit de bine conservate, deoarece se află sub un parc natural protejat, potrivit The New York Times.

Descoperirea a fost făcută folosind studii geofizice, care utilizează magnetometrie de înaltă rezoluție și date radar terestre pentru a detecta obiecte sub suprafață.

Deși excavațiile nu au început încă, Alexander Langlands, profesor asociat la Universitatea Swansea, care conduce proiectul, descrie descoperirea drept „Pompeiul din Port Talbot” - referindu-se la unul dintre cele mai faimoase situri arheologice din lume și la un oraș galez din apropiere, renumit pentru oțelăriile sale.

Studiile arată că vila ocupa o incintă de aproximativ 43 de metri pe 55 de metri. Structura sa fortificată sugerează că era echipată pentru apărare împotriva agresorilor din est și vest. Acest lucru a fost adesea necesar în anii instabili de la sfârșitul ocupației romane a Marii Britanii, care a început în anul 43 d.Hr. și a durat până în secolul al V-lea.

În această perioadă, romanii au cucerit cea mai mare parte a Țării Galilor, în ciuda rezistenței triburilor indigene. Majoritatea rămășițelor romane care au fost excavate în Țara Galilor provin din fortificații militare sau tabere de marș.

Studiile geofizice au dezvăluit o clădire mare cu abside la sud-est de vila principală. Se crede că aceasta a fost fie o mare instalație de depozitare agricolă, fie o structură datând din istoria ulterioară a sitului, posibil o sală de ședințe pentru liderii post-romani și adepții lor.

„Studiile au mers excepțional de bine”, a declarat Christian Bird, directorul tehnic al TerraDat UK, compania care a efectuat studiul a aproximativ 30 până la 40 de hectare de teren. Într-o declarație, el a adăugat că „datele sunt remarcabil de clare, identificând și cartografiind în 3D structura vilei, șanțurile din jur și aspectul mai larg al sitului”.

Informații mai precise despre momentul în care a fost construită vila și modul în care a fost utilizată vor fi probabil dezvăluite doar prin excavare.

De un interes deosebit pentru cercetători este dacă așezarea s-a prăbușit la sfârșitul secolului al IV-lea, alături de alte vile romane din acea perioadă, sau dacă a continuat în secolul al V-lea, devenind probabil un centru al creștinismului. Acest lucru ar putea lega istoria Parcului Margam de dezvoltarea sa medievală ca loc de cult creștin.

Nu este clar dacă și când pot începe săpăturile și, în primă instanță, Langlands speră că zona studiată poate fi extinsă pentru a dezvălui mai mult din ceea ce se află sub peisajul galez.

Deocamdată, vila este destinată să rămână netulburată așa cum a fost timp de secole. Din cauza riscului la adresa sitului reprezentat de detectoarele de metale necinstite care caută artefacte, locația sa precisă este ținută secretă.