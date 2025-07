NYT: O zi la 50 de grade Celsius în ţara în care nu te poţi opri din muncă nici când simţi că arzi, pentru că altfel mori de foame

Valurile insuportabile de căldură care lovesc India în fiecare vară pun în pericol vieți și mijloace de trai. Foto: Profimedia Images

India se confruntă cu valuri intense de căldură. În unele zone, temperaturile din timpul zilei au atins aproape 50 de grade Celsius. Aproximativ trei sferturi din populația de 1,4 miliarde de oameni este expusă riscului de caniculă extremă. Pe măsură ce viața se adaptează acestei realități tot mai frecvente, jurnaliştii The New York Times au petrecut o zi în cea mai fierbinte regiune a țării pentru a vedea cum fac față locuitorii căldurii inimaginabile.

Valurile insuportabile de căldură care lovesc India în fiecare vară pun în pericol vieți și mijloace de trai. Sistemul medical este copleșit, iar economia are de suferit. Pentru mulți indieni, nu există scăpare reală de căldură: aerul condiționat este un lux inaccesibil, iar munca – desfășurată adesea afară, în soare – este esențială pentru supraviețuire.

Ritmul zilnic al vieții se modifică într-o țară aflată pe un continent care se încălzește de două ori mai repede decât media globală. Jurnaliştii NYT au fost martorii acestor schimbări la începutul lunii iunie, în Sri Ganganagar – o regiune din statul deșertic Rajasthan, cel mai fierbinte loc din India la mijlocul lunii trecute.

În ziua vizitei, temperatura a atins 47 de grade Celsius. A doua zi a fost și mai cald: 49 de grade Celsius. Creșterea umidității din ultimii ani a agravat și mai mult situația.

Ora 6:00 – 30 de grade Celsius

Munca pe câmp și pe șantiere începe înainte de răsărit, pentru a profita de orele mai răcoroase. Kulwinder Singh și fiul său, Gurveer, pliveau (N.r. - smulgeau buruienile) câmpul de bumbac. Apoi Gurveer și-a ajutat mama la pregătirea hranei pentru vite.

Sora lui împăturea cearșafurile de pe paturile simple țesute din curte, unde familia doarme noaptea, în căutarea unei brize răcoritoare.

Ora 9:00 – 36 de grade Celsius

Pe măsură ce temperaturile cresc, un canal de la marginea satului se umple de copii care se scaldă pentru a se răcori.

Anmol Varma, în vârstă de 16 ani, angajat într-un magazin de accesorii auto, a spus că a vizitat canalul de mai multe ori.

"Toată ziua", a spus el.

Ora 10:00 – 40 de grade Celsius

Pe şantiere, muncitorii continuă să lucreze în condiții din ce în ce mai dificile. Pauzele se iau doar la orele de vârf ale caniculei, de la prânz până spre după-amiază.

"Bem mai multă apă. Dacă ne e prea cald, ne așezăm sub copacul acela. Dar și acolo e cald – nu e ca și cum ar fi aer condiționat", spune Nihal Chand.

Ora 11:00 – 42 de grade Celsius

La clinica din satul Chak Maharaj Ka, numărul pacienților a crescut odată cu temperaturile. Doctorul Purnima Bishnoi spune că sătenii știu deja cum să-și protejeze sănătatea: evită orele cele mai fierbinți și au acasă remedii pentru rehidratare.

Mulți pacienți au deja boli agravate de caniculă.

Ora 12:00 – 43 de grade Celsius

Până la prânz, muncitorii au oprit lucrările, dar nu s-au bucurat de vreo pauză reală: își găteau prânzul sub același soare torid.

Satele din jurul Sri Ganganagarului devin pustii între prânz și după-amiază, oamenii retrăgându-se în locuințe. În oraș, însă, viața continuă: tarabele rămân deschise, iar construcțiile nu se opresc. Pompierii udă străzile cu apă, iar voluntarii oferă puncte de hidratare.

"Problema sunt muncitorii care lucrează în aer liber. Ei continuă munca, altfel mor de foame", spune Deepak Monga, directorul spitalului din oraș.

Unii muncitori nu se opresc din a pregăti "chapati", pâinea indiană, chiar sub soarele arzător.

Chapati is a traditional unleavened Indian 'expandable' flatbread made with just 3 ingredients – whole wheat flour, ghee/oil and water.pic.twitter.com/994Cms4NBC — Massimo (@Rainmaker1973) June 28, 2025

Ora 15:00 – 47 de grade Celsius

La ora 15, temperatura a atins cel mai ridicat nivel şi se menţine pentru câteva ore bune. Pe autostrada spre Chak Maharaj Ka, o familie oferă apă călătorilor.

Unii membri umplu găleți și pahare, alții opresc motocicliștii și șoferii epuizați de căldură. Două femei spală paharele după fiecare utilizare.

? EXTREME HEAT ALERT: 49.4 °C in Rajasthan ??



Sri Ganganagar just recorded a scorching 49.4 °C on June 13, 2025, the highest in India this season, confirmed by IMD via PTI and HT . ?



? Source – https://t.co/MNtn4gjV6Q#Heatwave #IndiaWeather #Rajasthan #IMD #Summer2025 — Kanhiya Chauhan (@kanhiya_chauhan) June 14, 2025

Pentru familia lui Bhupender Suliya (20 de ani), acest gest este o datorie morală.

"Singurul lucru care merge cu tine e fapta bună. Nimic altceva", a explicat el.

People in Srinagar are giving out drinks to passersby to help them cope with the scorching heat pic.twitter.com/nzuDtdxP58 — Basit Zargar (باسط) (@basiitzargar) June 24, 2025

18:00 – 42 de grade celsius

Spre seară, temperatura începe să scadă. Magazinele se redeschid, bătrânii ies pe stradă cu scaunele, iar la ferme se reia activitatea.

După apus (7:35 PM), temperatura rămâne la 37 de grade celsius. Copiii continuă să se scalde în canal.

Gurmail Singh și familia sa – inclusiv nepoții veniți din Noua Zeelandă – își petrec seara în curte și își pregătesc paturile afară. Totuși, Singh este îngrijorat.

"Cine poate dormi în căldura asta?", spune el.

Chiar şi Europa se confruntă cu un val de căldură extremă, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Episoadele caniculare devin din ce în ce mai frecvente din cauza schimbărilor climatice și pot fi periculoase. În 2022, aproape 62.000 de oameni au murit din cauza căldurii extreme doar în Europa.