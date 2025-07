Polonia îi spune lui Trump că Putin „își bate joc de el” după ce armata rusă a bombardat din nou masiv Kievul

Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a făcut, sâmbătă, un apel la președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru ca SUA să reia livrările de muniție pentru sistemele anti-aeriene din Ucraina, în contextul în care Rusia își continua campania dură de bombardamente împotriva orașelor și civililor ucraineni. Oficialul polonez i-a spus lui Trump, într-un mesaj pe Twitter, că Putin își „bate joc” de eforturile sale pentru pace.

„Atacul rusesc masiv de noaptea trecută a provocat incendii și multe distrugeri, inclusiv consulatului polonez din Kiev.

Domnule președinte Trump, Putin își bate joc de eforturile dumneavoastră de pace. Vă rog să reporniți livrările de muniții pentru anti-aeriene pentru Ucraina și să impuneți noi sancțiuni dure împotriva agresorului”, a scris Sikorski pe Twitter.

Massive Russian attack last night has caused fires and much damage, including to the Polish consulate in Kyiv.

President Trump, Putin is mocking your peace efforts.

Please restore supplies of anti-aircraft ammunition to Ukraine and impose tough new sanctions on the aggressor. pic.twitter.com/ZFdbqYn4QH