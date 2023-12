Război în Ucraina, ziua 669. "Nu voi fi acasă de Crăciun". Soldații ucraineni şi-au adaptat cântecele de sărbători | Primul an când Ucraina sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie şi nu 7 ianuarie

Război în Ucraina, ziua 669. Soldații ucraineni au împărtășit versiunile a patru cântece populare de Crăciun, adaptate pentru a reflecta realitatea războiului și pentru a sublinia importanța sprijinului lumii pentru Ucraina. Este pentru prima dată când ucrainenii sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie.

Sursa foto: Profimedia

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Un tabloid german susține că serviciile secrete europene cred că Rusia ar putea ataca Europa iarna viitoare

5 ingineri energeticieni au fost răniți în timpul unui atac al rușilor asupra unei centrale termice

Peste 4.400 de ucraineni au solicitat azil în România

Ministerul ucrainean al Apărării anunță că ar putea trimite prin e-mail avize de încorporare militară bărbaților, inclusiv celor din străinătate

Fermierii polonezi vor suspenda protestul de la punctul de control cu Ucraina

Ucraina susține că a doborât trei avioane de vânătoare-bombardament rusești

Cântecele pe care le-au ales sunt: ”Happy Xmas (War is over)”, ”Have Yourself a Merry Little Christmas”, ”Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” și ”I'll Be Home for Christmas”.

Unele dintre versuri au fost modificate în fiecare cântec pentru a reflecta realitatea vieții actuale din Ucraina. De exemplu, "războiul s-a terminat" al lui John Lennon a devenit "războiul nu s-a terminat".

"I'll be home for Christmas" din interpretarea originală a lui Frank Sinatra I'll Be Home for Christmas, scrisă din perspectiva unui soldat care se întorcea acasă din al Doilea Război Mondial, a devenit "I won't be home this Christmas" în versiunea ucraineană.

"Aceste cuvinte venite din partea soldaților ucraineni sunt foarte autentice și foarte emoționante. Ucraina are nevoie de sprijin astăzi, de Crăciun și de Anul Nou. Credem că lumea va simți încă o dată acest lucru și va fi alături de noi", a declarat Iaroslava Hres, coordonatorul UNITED24, precizează publicația Pravda.

Videoclipurile melodiilor au fost filmate în tranșeele de pe frontul Bahmut, pe fundalul clădirilor civile distruse de forțele de ocupație rusești, inclusiv un centru comunitar și o gară în Lyman, precum și o școală și o benzinărie în Kostiantynivka, un oraș situat la doar 15 kilometri de front.

Versiunile cover ale melodiilor au fost înregistrate folosind bandura, un instrument tradițional ucrainean cu coarde, flaut, chitară, percuție și sintetizator.

Este pentru prima dată când ucrainenii sărbătoresc Crăciunul pe 25 decembrie. Din 1917 și până acum, Crăciunul era sărbătorit în Ucraina pe data de 7 ianuarie, după calendariul iulian pe care-l folosește și Rusia.

Ucrainenii au ales să modifice data Crăciunului în urma războiului, având în vedere că aceștia își doresc tot mai mult să se delimiteze de ruși.

Totodată, muncitorii au instalat, cu ajutorul unor macarale, încă două cruci restaurate în vârful cupolelor catedralei Sfânta Sofia din Kiev, ca parte a lucrărilor de reparații în curs de desfășurare la acest sit emblematic.

