Război în Ucraina, ziua 672. Un om a murit și alți patru au fost răniți după un atac cu rachete asupra gării din Herson

În gară se afla un tren care trebuia să-i evacueze pe cei aproximativ 140 de civili.

Ministrul de interhe, Ihor Klimenko, a precizat că un ofițer de poliție a murit, în timp ce alți doi polițiști și doi civili au fost răniți, potrivit acestuia.

Russia attacked evacuation train and railway station in Kherson. The number of casualties is currently being assessed. More than 100 civilians are at the bomb shelter, they will be transferred by buses to Mykolaiv



⬛️ This is the harrowing sound of today's Russian shelling pic.twitter.com/99fPNLhYCG