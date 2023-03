Rusia, umilită militar în Crimeea chiar în timpul discuțiilor dintre Vladmir Putin și Xi Jinping

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat, luni seară, că mai multe rachete de croazieră "Kalibr" au fost distruse în urma unui atac, în timp ce erau transportate cu trenul în orașul Geankoi din Crimeea anexată de Rusia.

Autoritățile de la Kiev nu au revendicat în mod direct responsabilitatea pentru lovitură, dar au comentat că aceasta servește la "demilitarizarea Rusiei și la pregătirea peninsulei Crimeea pentru ieșirea de sub ocupație.

Rachetele Kalibr distruse luni seară sunt concepute pentru a fi lansate de pe navele rusești din Marea Neagră și au o rază de acțiune de peste 2.500 de kilometri, a mai precizat Kievul.

Serghei Askionov, șeful administrației ruse în peninsulă, a confirmat că a avut loc o lovitură și că sistemul de apărare anti-aeriană al regiunii a fost activat.

O persoană a fost rănită și două clădiri au fost avariate, a precizat oficialul rus, citat de CNN.

O înregistrare video geolocalizată de CNN arată o explozie de proporții și o minge de foc formată în urma deflagrației.

Sunetul captat ambianță surprinde cuvintele unei persoane care nu apare în cadru și care spune că a fost lovită gara.

CNN precizează că, din imagini, nu rezultă ce obiectiv a fost lovit și nici poziția exactă a acestuia.

