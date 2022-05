Ruşii au venit cu propuneri de nume inedite pentru noul McDonald's rusesc. Cum se va numi noul lanţ fast-food

Pe 15 martie compania McDonald's a anunţat că îşi închide temporar toate cele 850 de restaurante de pe teritoriul rusesc, stârnind incertitudine în rândul celor 62.000 de angajați.

Decizia a fost luată pe fondul sancțiunilor internaționale adoptate ca răspuns la războiul din Ucraina, după o prezență de 32 de ani pe teritoriul Rusiei.

Joi, lanțul de fast-food din SUA a anunțat că își va vinde restaurantele rusești omului de afaceri siberian Alexander Govor pentru o sumă nedezvăluită, notează Newsweek.

Astfel Govor, care este şi coproprietarul companiei petroliere NefteKhimServis, va prelua responsabilitatea pentru livrările, chiria și utilitățile existente ale lanțului de fast-food din Rusia.

În acest context, ministerul Industriei și Comerțului din Rusia a lansat o provocare cetăţenilor pentru a găsi un nou nume pentru brand.

"Cum se va numi noua rețea? Numele lanțului rusesc de fast-food nu a fost încă stabilit și ne-ar plăcea să auzim sugestiile dumneavoastră.

Cele mai creative și interesante propuneri i le vom oferi noului proprietar rus. Cine știe? Poate că vei deveni autorul numelui care va apărea pe sute de restaurante", a scris ministerul într-o postare pe canalul său de socializare Telegram.

Răspunsul internaților nu a întârziat să apară.

Printre sugestii rușii au propus „МакРос” (MakRos), „МакРус” (MakRus) și „MакНаш” (Mak Nash) referindu-se la cuvântul rusesc pentru „nostru”.

Și „Matryoshka”, numele celebrelor păpușile rusești, a fost, de asemenea, popular.

Alţi internauţi au făcut haz de idee şi au venit cu următoarele propuneri: OrcOnalds, Murder Burger, McPutin’s, RusDonald's, ZBurger

În total, ministerul a primit aproximativ 222 de propuneri de nume pentru noua rețea fast- food.

Russia’s Trade Ministry is soliciting rebranding name suggestions from the public for Alexander Govor, who’s buying McDonald’s Russia business. The list includes “Rosburger,” “RusDonald's,” “Nashmak,” “Mashkinfarsh,” “ZBurger” (yum), & more. This is real. https://t.co/Fk2JPIi3aP