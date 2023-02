"O Sham, draga noastră Sham”: Salvatorii i-au cântat unei fetițe din Siria în timp ce încercau să o scoată de sub ruine

În tot timpul în care voluntarii se chinuiau să salveze fetiţa găsită sub ruine, aceştia au încercat să o liniştească cântându-i "O Sham, draga noastră Sham”.

Fetiţa era flămândă şi speriată, dar a continuat să vorbească cu voluntarii până când aceştia au reuşit să o salveze de sub dărâmături.

Sham a fost prinsă sub ruinele casei ei din Armanaz, în apropiere de Idlib. Şi ea se numără printre copiii miracol care au fost şcoşi în viaţă de sub ruine.

Bilanţul morţilor este în creştere, iar fiecare minut este foarte preţios pentru inimile care încă bat sub clădirile dărâmate.

"O Sham, you are our Sham..."



The melody of life under the rubble...#WhiteHelmets Volunteers sing for the child Sham who was trapped under the rubble of her house in Armanaz, near #Idlib, #Syria during her rescue operation yesterday evening, Tuesday, February 7.#earthquake pic.twitter.com/FR5Su5rZmy