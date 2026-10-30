Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze

Identitatea și localizarea celor șapte petroliere rusești au fost anunțate de Greenpeace Ucraina pe 29 octombrie. Foto: Getty Images

Șapte petroliere rusești care transportă 288.000 de tone de motorină se îndreaptă spre Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a suspendat sancțiunile privind exporturile de petrol rusesc. Transporturile au stârnit critici în SUA, unde un senator avertizează că livrările ar putea încălca legislația americană, iar guvernatoarea statului New Jersey ia în calcul blocarea accesului navelor în porturile sale, potrivit kyivindependent.com.

Identitatea și localizarea celor șapte petroliere rusești au fost anunțate de Greenpeace Ucraina pe 29 octombrie.

După ce președintele american Donald Trump a suspendat sancțiunile privind exporturile de petrol rusesc, o hartă interactivă de monitorizare, dezvoltată de Greenpeace, arată petroliere rusești care traversează în prezent Oceanul Atlantic, unul dintre acestea apropiindu-se de coasta de est a Statelor Unite.

„Fiecare transport de motorină rusească are un cost uman”, a declarat Polina Kolodiazhna, responsabilă de campaniile privind energia în cadrul Greenpeace Ucraina, într-un comunicat. „Fiecare dolar care ajunge în Rusia riscă să alimenteze și mai multe atacuri, și mai multă distrugere și și mai multe decese. Aceste transporturi subminează, de asemenea, regimul internațional de sancțiuni și transmit un mesaj periculos, potrivit căruia afacerile cu Rusia pot continua ca de obicei, chiar dacă războiul acesteia împotriva Ucrainei face în continuare ravagii.” Acordul dintre Trump și Putin a fost criticat inclusiv de membri ai Partidului republican.

Greenpeace Ucraina a identificat petrolierele ca fiind Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea și Primorye. Trei dintre aceste nave, Talisman, Leruo și Primorye, sunt în prezent sancționate de mai multe țări, ca parte a „flotei din umbră” a Rusiei, care exportă ilegal petrol, potrivit portalului ucrainean privind sancțiunile legate de război. Talisman se află sub sancțiuni americane din ianuarie 2025.

Când ar urma să sosească navele în SUA

Navele sunt așteptate să ajungă în SUA la începutul lunii noiembrie, însă nu se știe în ce porturi vor acosta.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat, pe 28 septembrie, un decret care restricționează accesul la datele privind rafinăriile de petrol și exporturile de energie ale țării, în contextul campaniilor ucrainene împotriva infrastructurii petroliere a Rusiei. Decretul a adăugat un nou nivel de secretizare exporturilor rusești, ajutând navele din flota din umbră să evite sancțiunile.

Pe 9 octombrie, președintele american Donald Trump a anunțat că permite temporar vânzarea de motorină rusească în Statele Unite, în încercarea de a reduce costurile petrolului, majorate pe fondul războiului cu Iranul. Măsura a stârnit reacții internaționale de dezaprobare din partea Ucrainei și a aliaților săi, precum și din partea unor membri ai Congresului american.

Senatorul american Richard Blumenthal, democrat, a avertizat pe 28 octombrie o companie de transport maritim care transportă motorina rusească spre Statele Unite: să se întoarcă din drum sau să riște încălcarea legislației americane privind sancțiunile.

Blumenthal susține că transporturile de motorină sunt interzise în temeiul legii din 2022 privind încetarea importurilor de petrol rusesc (Ending Importation of Russian Oil Act), promulgată de fostul președinte Joe Biden după invazia pe scară largă a Ucrainei. Acordul lui Trump privind motorina cu președintele rus Vladimir Putin nu „anulează o lege clară și lipsită de ambiguitate”, a argumentat Blumenthal.

Pe 29 octombrie, guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, democrată, a declarat pentru KYW Newsradio că ia în considerare blocarea accesului petrolierelor rusești în porturile statului.

„Donald Trump nu face nimic pentru a reduce prețurile benzinei, ale motorinei sau costurile”, a declarat Sherrill. „În schimb, îi umple buzunarele lui Vladimir Putin, pe cheltuiala consumatorilor americani și a Ucrainei, aliatul nostru democratic. Să nu existe nicio îndoială: acordul lui Trump cu Putin privind motorina este corupt și ilegal, iar eu evaluez opțiunile pentru a împiedica aceste transporturi să ajungă într-un port din New Jersey.”