Trump, criticat de liderii europeni după acordul privind motorina rusească. „O palmă dată Europei”

Trump spune că Putin a fost de acord să livreze SUA și lumii circa 2 milioane de tone de motorină. Sursă foto colaj: Getty Images

Mai mulți lideri politici au reacționat după ce președintele american Donald Trump a anunțat că președintele rus Vladimir Putin va livra motorină în SUA. Prim-ministrul ceh Andrej Babis a calificat acordul dintre drept o „mare palmă dată Europei”, iar ministrul Educaţiei din Germania, Karin Prien, îl acuză pe Trump de „faliment moral” în privinţa Ucrainei „pentru câţiva litri de motorină”, notează Agerpres.

Andrej Babis: „Pentru Europa aceasta este o mare palmă”

Și prim-ministrul ceh Andrej Babis a calificat acordul dintre SUA şi Rusia privind vânzarea de motorină rusească o „mare palmă dată Europei” şi a considerat decizia Washingtonului „surprinzătoare" după ce a criticat Uniunea Europeană (UE) pentru achiziţiile sale de hidrocarburi ruseşti.

„Înţeleg că (preşedintele american Donald Trump - n.r.) are alegeri în curând, dar pentru Europa aceasta este o mare palmă. Vom vedea ce au de spus colegii noştri europeni”, a declarat Babis sâmbătă seară, citat de agenţia de ştiri CTK, potrivit Agerpres.

Şeful guvernului ceh a considerat pactul „surprinzător” după ce Trump a criticat în repetate rânduri ţările europene pentru achiziţiile lor de hidrocarburi ruseşti, care contribuie la finanţarea războiului Moscovei împotriva Ucrainei.

„Dacă nici după asta Europa nu înţelege că trebuie să înceapă în sfârşit să facă ceva, lucrurile nu se vor termina bine", a apreciat Babis, care a amintit că liderii UE se vor întâlni joia şi vinerea viitoare.

Criticile la adresa lui Trump vin din partea unui politician care împărtăşeşte multe dintre poziţiile preşedintelui american, în special în ceea ce priveşte imigraţia, şi care, după preluarea mandatului în decembrie 2025, a pus capăt finanţării cehe a ajutorului militar acordat Ucrainei.

Ministrul educaţiei din Germania, Karin Prien, l-a criticat dur pe preşedintele american Donald Trump în urma apelului său la schimbarea preşedintelui Ucrainei şi după ce a încheiat un acord pentru achiziţionarea de motorină rusească, informează duminică dpa.



„Pentru câţiva litri de motorină. Ce faliment moral", a scris Prien pe platforma X sâmbătă seara, comentând un articol din presa germană despre declaraţiile lui Trump.

Vineri, Trump a anunţat un acord cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a furniza imediat cel puţin 300.000 de tone de motorină rusească către pieţele americane şi globale, cu livrări suplimentare planificate în lunile următoare, ceea ce ar contribui la scăderea preţului acestui combustibil.



Preşedintele SUA, care în primăvară a lansat un conflict militar împotriva Iranului, care a redus traficul de ţiţei prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic, a dat vina pe Ucraina pentru creşterea preţului motorinei din cauza atacurilor sale asupra rafinăriilor ruseşti.

Macron: Franţa susţine „un armistiţiu energetic autentic”, pe care Rusia „continuă să-l refuze”

Franţa „susţine pe deplin apelul la un armistiţiu energetic autentic, la care Ucraina este dispusă", a reacţionat preşedintele francez Emmanuel Macron după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat un armistiţiu energetic între Kiev şi Moscova, potrivit sursei citate.



„În această etapă, Rusia continuă să-l refuze, intensificându-şi atacurile împotriva infrastructurii ucrainene în ultimele ore", a remarcat el.

„Franţa va continua să fie alături de Ucraina şi de preşedintele Zelenski", a adăugat preşedintele francez, fără a face o referire directă la apelurile lui Donald Trump pentru o schimbare de preşedinte în Ucraina şi la acordul său cu Rusia pentru livrările de motorină.

Reacția acestuia vine după ce, într-o declaraţie acordată sâmbătă presei, Trump a îndemnat Ucraina să-şi găsească un alt preşedinte, reproşându-i lui Zelenski atât continuarea loviturilor asupra rafinăriilor ruseşti, cât şi lipsa voinţei de a încheia un acord de pace cu Rusia, acord despre care preşedintele american a susţinut că este dorit de Putin.



Zelenski „vrea să le creeze probleme fermierilor noştri, crescătorilor de vite, cu motorina, întrucât Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume", a argumentat liderul de la Casa Albă, avertizându-l pe preşedintele ucrainean că "are interesul să se oprească" din atacurile asupra rafinăriilor ruseşti.



„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte", a concluzionat Trump, adăugând că Zelenski a perturbat aprovizionarea globală cu motorină prin aceste atacuri. De când SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului în februarie, preţurile la combustibil au crescut în SUA, spre nemulţumirea cetăţenilor americani, care s-ar putea "răzbuna" la urne împotriva republicanilor lui Trump la alegerile intermediare din 3 noiembrie.



„Le sugerez (ucrainenilor) să-şi găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord" cu Rusia, a mai spus Trump, care avusese anterior o convorbire telefonică cu Putin şi a afirmat despre acesta că doreşte un acord care să încheie războiul.

„Rusia ar dori să încheie un acord (...), dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie un acord", a remarcat preşedintele SUA.