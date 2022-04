Scrisoarea tulburătoare a unui băieţel de 9 ani către mama sa, ucisă de ruşi: "Îţi promit că voi fi cuminte, ca într-o zi să ne întâlnim în Rai"

"Mamă, mulțumesc pentru cei nouă ani cei mai frumoși din viaţa mea! Mulţumesc mult pentru copilăria mea! Nu te voi uita niciodată!

Îţi promit că voi fi cuminte, ca într-o zi, să ne întâlnim în Rai", a scris într-o agendă copilul de nouă ani.

Textul tulburător a fost postat pe Twitter de Lesia Vasylenko, parlamentar ucrainean.

‘Mom, thank you for the best 9 years of my life! Huge thank you for my childhood! I will never forget you! I promise to be good so we can meet in heaven’- the son was stuck in the car next to the body of his mother after russian artillery shot their car pic.twitter.com/qpNqBXWPil