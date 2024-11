Poliţist-şef reţinut pentru corupţie. Avea peste 20 de milioane de euro ascunşi în pereţii casei şi colabora cu organizaţii criminale

Colegii poliţistului s-au declarat şocaţi de faptele sale. Sursa foto: Getty Images

Caz uriaș de corupție în Spania. Șeful secției de infracțiuni economice a poliției din Madrid a fost arestat pentru trafic de droguri și spălare de bani. Anchetatorii au găsit 20 de milioane de euro în pereții casei soției sale, de asemenea ofițer de poliție, și un milion de euro în biroul acestuia. Potrivit procurorilor din Spania, inculpatul ar fi colaborat timp de 5 ani cu organizație criminală. „Aceasta este cea mai mare corupție pe care am întâlnit-o vreodată. Este o trădare totală a colegilor săi pentru câștiguri financiare", a spus o sursă pentru Interpol, scrie AML Intelligence.

Inspectorul-șef Óscar Sánchez Gil, șeful departamentului de infracțiuni economice (UDEF), și soția sa, de asemenea ofițer de poliție, au fost arestați preventiv.

Ancheta a arătat că Sánchez ascundea câștigurile din traficul de droguri în pereții casei sale și în biroul său. Cei doi sunt acuzați de trafic de droguri, luare de mită, spălare de bani, organizare infracțională și neglijarea îndatoririlor legale în urmărirea infractorilor.

Arestările atrag atenția asupra efectelor corozive ale cantităților mari de bani murdari care circulă în Europa, continentul devenind cel mai mare consumator mondial de cocaină.

O parte majoră din rolul lui Sánchez era prevenirea spălării de bani, iar departamentul său analiza Rapoartele de Tranzacții Suspecte (STR) de la bănci și fintech-uri din Spania. De asemenea, el primea informații sensibile, naționale și internaționale, de la Europol și Interpol.

„Aceasta este cea mai mare corupție pe care am întâlnit-o vreodată. Este o trădare totală a colegilor săi pentru câștiguri financiare. Pe de o parte, a subminat încrederea în poliție; pe de altă parte, arată că ofițerii nu tolerează corupția în rândurile lor și sunt dispuși să elimine elementele corupte oriunde le găsesc”, a declarat o sursă din Interpol pentru AML Intelligence.

Poliția Națională Spaniolă va investiga acum cât de multe informații sensibile le-a furnizat Sánchez traficanților de droguri și dacă a avut complici în cadrul poliției sau altor agenții.

Faptele polițistului au şocat profund poliția națională

Sánchez a devenit șef al departamentului de infracțiuni economice la Sediul Superior al Poliției din Madrid după o perioadă petrecută în unitatea de combatere a drogurilor și criminalității organizate. Se crede că inspectorul-șef a intrat pentru prima dată sub suspiciune acum aproximativ un an și a fost ulterior pus sub supraveghere de către divizia de afaceri interne.

Arestările au fost un șoc profund pentru poliția națională, întrucât Sánchez era bine apreciat de superiorii săi și adorat de subordonați, a relatat ziarul ABC. „Este adevărat că era o persoană rezervată, care vorbea puțin, dar nimeni nu și-ar fi imaginat așa ceva”, a spus publicația.

Ancheta de corupție și spălare de bani este legată și de cea mai mare captură de cocaină din Spania. Captura de 13 tone a avut loc săptămâna aceasta în orașul-port Algeciras. Ancheta privind Sánchez s-a accelerat după această captură, în timp ce polițiștii au percheziționat cinci locuințe și birouri în Madrid și Alicante. Aproximativ 100 de vehicule au fost confiscate, inclusiv automobile Lamborghini, conform presei locale.

Inspectorul-șef și soția sa se numără printre cele 15 persoane arestate și reținute, a raportat ziarul El Pais.

Cei arestați sunt în principal traficanți de droguri și spălători de bani. Ancheta continuă și nu sunt excluse noi arestări.

Procurorii cred că cei 20 de milioane de euro erau partea cuplului dintr-una sau mai multe operațiuni de trafic de droguri reușite.

Ancheta reprezintă un nou semnal de alarmă pentru guvernele UE care se confruntă cu amenințarea în creștere a criminalității organizate asupra afacerilor, politicii și instituțiilor publice.

În Benelux, oficialii au avertizat deja că funcționarii publici sunt mituiți pentru a închide ochii sau pentru a oferi informații în schimbul unor sume uriașe de bani.

Cantități masive de cocaină sunt traficate prin porturile din Anvers și Rotterdam

Cantități masive de cocaină sunt traficate prin porturile din Anvers și Rotterdam, iar șeful vamal din Belgia a dezvăluit că ofițerii săi sunt țintiți de traficanți care îi urmăresc la stațiile de servicii, oferindu-le mită de 10.000 de euro în numerar.

Incineratoarele din Belgia lucrează intens pentru a distruge cantitățile uriașe de cocaină confiscată, sub supraveghere strictă pentru a împiedica bandele să recupereze drogurile.

Comentând asupra arestării ofițerului superior din Spania, procurorul olandez de frunte Janneke de Smet-Dierck a declarat: „Astfel de incidente nu pun doar presiune asupra integrității indivizilor, ci și asupra încrederii în cooperarea internațională împotriva criminalității financiare.

„Dacă dorim să combatem eficient spălarea de bani, avem nevoie de parteneriate puternice și transparente între țări. Această veste ridică îngrijorări cu privire la riscul de corupție în pozițiile vitale din domeniul nostru. De asemenea, ridică întrebări despre cum putem întări cooperarea internațională și să ne asigurăm că nu combatem doar simptomele, ci și atacăm rădăcina problemei.”

Descinderile efectuate de Afaceri Interne au avut loc la casa cuplului din Alcalá de Henares, Madrid. Pe lângă cele 20 de milioane de euro găsite în pereții casei, unele surse media raportează că au fost găsite încă aproximativ un milion de euro în bancnote de 50 de euro în biroul său de poliție.

Soția lui Sánchez lucrează la secția de poliție din Alcalá de Henares. Amândoi au apărut în fața Curții Centrale a Tribunalului Național.

Înainte de a prelua conducerea unității de infracțiuni financiare, Sánchez a fost atașat la secția de narcotice a Brigăzii Centrale a Poliției Naționale din cadrul Unității pentru Droguri și Criminalitate Organizată.

„Deși era o persoană rezervată, care vorbea foarte puțin, a avut o carieră de succes în poliție și a condus operațiunea Titella [împotriva producătorului de film spaniol José Luis Moreno],” au relatat surse locale.

Cum a ieşit la iveală cel mai grav caz de corupţie din Spania

Ancheta a început în urmă cu câteva luni după suspiciuni că șeful poliției oferea informații traficanților de droguri. Afaceri Interne a preluat apoi investigația și a ascultat convorbirile telefonice ale acestuia.

Pe 6 noiembrie, agenți ai Poliției Naționale și oficiali ai Serviciului de Supraveghere Vamală din cadrul Agenției Fiscale au interceptat un container în portul Algeciras care transporta un total de 13.062 de kilograme de cocaină. A fost cea mai mare captură de droguri realizată vreodată în Spania – și a doua ca mărime din Europa.

Containerul plin de cocaină avea un ecran format din cutii care conțineau de fapt banane pentru a ascunde drogul. În spatele acestui ecran se aflau alte cutii, identice cu celelalte, dar în care erau ascunse cărămizi de cocaină.