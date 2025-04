Elena Lasconi anunţă că va da USR în judecată pentru că i-a fost retras sprijinul pentru alegeri. „O să-mi caut dreptatea în Justiţie”

Elena Lasconi susţine că Ionuţ Moşteanu are o promisiune de la Nicuşor Dan că acesta îl va susţine să ajungă primarul Bucureştiului. Foto: Hepta

Eleena Lasconi i-a acuzat, miercuri, pe liderii USR care au decis să îi retragă sprijinul pentru alegeri, că sunt "trădători oportunişti" şi că aceştia îi datorează ei personal mandatele de parlamentar pe care le-au primit de la partid. Lasconi a spus într-o conferinţă de presă organizată la sediul USR că decizia de miercuri nu este statutară şi a anunţat că va da partidul în judecată: "Când se vor linişti lucrurile, o să-mi caut dreptatea în Justiţie"

„Biroul Politic nu are puterea să decidă, congresul decide candidatul. Delegaţii la congres au votat susţinerea mea pentru candidatura la prezidenţiale”, a spus Elena Lasconi.

„Eu sunt născută pentru lupte grele, nu mă retrag, voi continua lupta. Faptul că am văzut o mână de trădători oportunişti, asta nu înseamnă că ei sunt USR. Ei nu reprezintă vocea USR. Am văzut foarte mulţi loseri, colegi care au candidat şi au pierdut şi care acum îmi datorează locurile pe care le au în Parlament”, a spus Elena Lasconi, vizibil emoţionată, cu lacrimi în glas.

Înţeleg că mi-au tăiat şi finanţarea. Sistemul este mai corupt ca niciodată.

„Înțeleg că mi-au tăiat și finanțarea și atunci vreau să apelez la inimile voastre și la mințile voastre pentru că sistemul e mai corupt ca niciodată. Dacă vă mai aduceți aminte după anularea alegerilor au schimbat și regulile jocului, în sensul că au găsit candidații potriviți sistemului și eu o să lupt. Niciunul dintre cei patru care par să fie înaintea mea în sondaj nu o să fie președintele bun pentru această țară, pentru femei, pentru persoanele vulnerabile. Nu o să lupte pentru tinerii din țara ata, pentru oamenii de bună credință, eu o fac de 31 de ani în fiecare zi și refuz să cred că într-o zi voi visa în altă limbă, nu vreau să plec din țară și din acest motiv voi lupta și când nu o să mai am arme. De multe ori am fost îngenuncheată de provocările vieții, dar mereu m-am ridicat și cred că am antrenamentul e a mă ridica și de sta drept în fața oamenilor. Am curaj să luipt pentru voi, să fac dreptate și regret că am auzit un coleg care a spus că e nedrept pentru mine și că mori cu dreaptea în mână. Eu pot să schimb lucrurile în țara asta pentru ca niciun român nu mai moară cu dreptatea în mână. Eu cred în România și pentru țara asta sunt în strare să fac orice. Dacă Doamne ferește ar fi avut, să zicem un război și se apropiau trupele, erau pe la Pitești, noi ce făceam? Ne predăm? Ce competitor e acela care intră într-o competiție și se roagă de ceilalți să se retragă”, a mai afirmat preşedinta USR.

„Noi suntem pregătiți pentru guvernare și ne sabotăm candidatul în mijlocul campaniei. Păi ce încredere să mai aibă românii în noi când noi facem astfel de acte de sabotaj. Nu cred că i-a atras, pe mine nu mă atrage, dar aș vrea să adresez această întrebare – cine a dat și cam cât a fost, și nu mă refer la bani ci la aceste promisiuni deșarte. Eu știu să construiesc și asta-mi doream să fac după alegerile prezidențiale după care aș fi devenit președintele României și nu președinte de partid dar aș fi lăsat un semn să construim cu peneliștii adevărați un pol de dreapta puternic și să reformăm această țară.

Îl suspectez pe pierzătorul Ionuț Moșteanu, a pierdut primăria Pitești și acum are promisiuni de la Nicușor să fie primarul Capitalei sau poate Drulă. E o lipsă de respect pentru oameni, oamenii nu sunt saci de cartofi. Înțelept era să rămânem în luptă, să facem măsurători și în ultima săptămână să luăm o decizie. Chiar și când nu vor mai fi arme, eu o să rămân în luptă și o să lupt”, a mai spus ea.