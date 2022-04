Supraviețuirea Sophiei, o fată din Ucraina, a fost un miracol. O bucată de șrapnel i s-a înfipt în cap și s-a oprit în creier

Dacă bucata de metal s-ar fi mişcat un centimetru mai sus sau mai jos, ar fi putut fi fatal pentru micuță. Fata se recuperează acum în spitalul pentru copii din Kiev.

"Stăteam lângă mama și am auzit o explozie. Am alergat doar trei pași. Apoi am auzit o altă explozie. Și apoi mi-am pierdut cunoștința", a povestit copila.

Mama fetei nu a realizat pe moment ce s-a întâmplat, scrie news.sky.com. "Doar când am ajuns la spital am văzut că avea ceva în cap", a spus femeia.

A durat câteva săptămâni până când medicii au scos șrapnelul din capul ei.

Pavlo Plavskyi, cel mai bun neurochirurg pediatru din spital, a spus că supraviețuirea Sophiei a fost un miracol.

Sophia se recuperează în prezent pe un pat din subsolul spitalului.