Spania cere suspendarea TikTok până la eliminarea materialelor care conțin abuzuri asupra copiilor

1 minut de citit Publicat la 13:12 11 Noi 2026 Modificat la 13:33 11 Noi 2026

Spania cere suspendarea TikTok până la eliminarea materialelor care conțin abuzuri asupra copiilor. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritățile din Spania cer suspendarea temporară a TikTok-ului din cauza materialelor cu abuzuri sexuale asupra copiilor. "Rețelele sociale nu pot fi un teritoriu fără legi", a declarat ministrul spaniol pentru Tineret și Copii, Sira Rego, relatează NBC News.

Guvernul Spaniei a cerut ca TikTok să își suspende operațiunile în țară până când elimină materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, după ce o investigație jurnalistică a documentat 1.183 de postări cu conținut explicit pe platformă, care au cumulat milioane de vizualizări.

Ministrul spaniol pentru Tineret și Copii, Sira Rego, al cărei minister nu poate interzice de unul singur TikTok în Spania, a făcut apel la procurori și la Agenția pentru Protecția Datelor să ia măsuri împotriva companiei de social media, potrivit unui comunicat al ministerului.

"Rețelele sociale nu pot fi un teritoriu fără legi", a transmis Sira Rego.

Solicitarea vine la câteva luni după ce guvernul lui Pedro Sanchez a cerut o anchetă privind platformele X, Meta și TikTok, suspectate că ar răspândi materiale generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale (AI), care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, în contextul în care autoritățile de reglementare europene intensifică verificările marilor companii de tehnologie în ceea ce privește conținutul dăunător și ilegal.

Reprezentanţii TikTok nu au răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta subiectul.

Organizația spaniolă non-profit de verificare a informațiilor Maldita.es a publicat luni o investigație care dezvăluie că videoclipurile care conțin materiale explicite de abuz sexual asupra copiilor au fost vizualizate pe platformă de cel puțin 48 de milioane de ori, peste 26.000 de profiluri comentând și distribuind materialele.

Marţi seara, organizația a prezentat o continuare a investigației, menţionând că TikTok a restricționat două dintre cuvintele-cheie de căutare identificate de Maldita.es în investigația sa ca fiind căi de acces către conținutul care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor pentru utilizatorii din Spania, însă căutările efectuate din alte țări europene conduceau în continuare către același conținut.