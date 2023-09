Spania își numără victimele după potop: oameni dispăruți, poduri distruse, linii de metrou și de tren înecate de ape

Serviciile de urgență au intervenit în aproape 1.200 de incidente în regiune, în cursul nopții de duminică spre luni.

Pompierii și polițiștii au fost mobilizați în căutarea a doi bărbați dispăruți în zona rurală Aldea del Fresno, la sud-vest de Madrid.

"Două persoane sunt dispărute, un tată și fiul său", a declarat Javier Chivite, purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență din regiune.

Mai multe drumuri din regiunea Madrid au fost închise, în timp ce unele poduri au fost dărâmate de apele revărsate.

Unfortunately the threat of a serious flash flooding event across central Spain appears to be materializing. This is Guadamur, Toledo. pic.twitter.com/16ZuOb6Wqx