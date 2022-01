Stare de urgență în Kazahstan. Guvernul a demisionat pe fondul protestelor violente cauzate de creșterea prețului combustibilului

Kassym-Jomart Tokayev, șeful statului, a acceptat miercuri demisia guvernului și a declarat stare de urgență în cel mai populat oraș al țării, după proteste violente declanșate de creșterea prețului carburanților în țara central-asiatică, bogată în petrol.

Poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante marți seara, pentru a alunga sute de protestatari din piața principală din Almaty, cel mai mare oraș al fostei republici sovietice, iar confruntările au durat ore în șir în zonele din apropiere.

Peste două sute de persoane au fost reținute în timpul tulburărilor și 95 de polițiști au fost răniți, a anunțat Ministerul de Interne într-un comunicat, scrie France24.

NOW - Situation in #Almaty, Kazakhstan's largest metropolis, spirals out of control. The president imposes a curfew and deploys the military to quell the anti-government protests. pic.twitter.com/AZIsZlhEYd