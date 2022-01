Proteste în Kazahstan după decizia guvernului de a ridica plafonul preţurilor la gaz

Sute de oameni din regiunea Mangystau din vestul kazahului protestează pentru a treia zi consecutiv, pe 4 ianuarie, pentru o creștere bruscă și dramatică a prețurilor la gazul natural lichefiat (GNL) folosit în vehicule.

Demonstranții care au cerut scăderea prețurilor la gaze și demisia guvernului și-au petrecut a doua noapte în aer liber în piețele centrale ale orașului Zhanaozen și Aktau, centrul administrativ regional.

Mitinguri mai mici au avut loc în orașul de nord Aktobe, Shymkent în sud, Oral în vest, Almaty în sud-est și Nur-Sultan, capitala, în sprijinul protestatarilor din Mangystau și a exprimat nemulțumirea față de probleme precum corupția, șomaj și salarii mici.

Peste 20 de persoane au fost reținute de poliție în cadrul protestelor.

