Apa se oprește în Prahova la o zi după ce premierul Bolojan a anunțat reluarea furnizării. Panică pe internet: "Strângeți cât puteți"

În Câmpina furnizarea apei a fost oprită din nou, sâmbătă seara. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images.

Compania Hidro Prahova a anunțat, sâmbătă seara, că oprește complet furnizarea apei în municipiul Câmpina și, parțial, în comuna Poiana Câmpina.

Conform companiei, întreruperea ar trebui să dureze aproximativ 10 ore.

Măsura este motivată de necesitatea unor avarii identificare cu ocazia reluării furnizării apei, care fusese anunțată vineri de premierul Ilie Bolojan.

Vestea întreruperii alimentării cu apă la mai puțin de o zi de la reluarea furnizării a ajuns la oameni mai întâi sub formă de zvonuri propagate pe rețelele sociale.

"Opriți apă cât puteți pentru că de la 22:00 se aude că se va opri iar", spune unul dintre mesaje.

Alții și-au exprimat frustrarea că mai întâi a fost oprită apa și abia apoi a venit anunțul oficial.

"N-ați învățat nimic. Este 22:15 și ne anunțați la 22:13 că opriți apa la 22:00, dar noi știm deja de două ore treaba asta. Mai lucrați la comunicare", spune un alt mesaj.

Comunicatul Hidro Prahova S.A.: "Au fost identificate avarii punctuale"

ȚCa urmare a umplerii conductelor și a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenția operativă pentru stabilizarea rețelei. Totodată, în conformitate cu recomandările primite de la Direcției de Sănătate Publică Prahova la reluarea furnizării de noaptea trecuta, este obligatorie efectuarea spălărilor și purjărilor sistemului de alimentare cu apă.

În acest context, Hidro Prahova S.A. va întrerupe temporar furnizarea apei începând cu ora 22:00, pentru o perioadă estimată de aproximativ 10 ore, în funcție de evoluția lucrărilor din teren.

Lucrările vizează:

remedierea avariilor apărute în urma relu ării furnizării

schimbarea de urgență a unor vane

spălarea și purjarea rețelei de alimentare cu apă

Menționăm că, în prezent, Hidro Prahova S.A. furnizează apă populației în conformitate cu adresa transmisă de DSP Prahova, din Stația de Tratare a Apei Voila.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele Hidro Prahova S.A. sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță sanitară.

Toate celelalte localități rămân într-un program normal de livrare a apei, cu interdicția de utilizare pentru consum uman, conform dispozițiilor și recomandărilor transmise de DSP Prahova", se afirmă în comunicatul Hidro Prahova S.A.



Ce spunea vineri Ilie Bolojan: Se reia furnizarea treptat, nu există garanția că apa e potabilă

"În discuția pe care am avut-o aseară târziu cu responsabilii principali, cei care conduc Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, am convenit ca în această după-amiază să fie convocat comitetul care să aprobe reluarea alimentării cu apă și, foarte posibil, din această seară, alimentarea cu apă va începe să fie asigurată.

Nu se va vedea la toate locuințele imediat, ci va fi asigurată treptat.

Asta înseamnă că în ședința de Guvern am mandatat reprezentanții Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică, ai Ministerului Mediului, ai Ministerului de Interne, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență să voteze pentru această reluare, să susțină autoritățile din Prahova în așa fel încât, cât mai repede posibil, oamenii, companiile să aibă acces la apă.

Problema pe care o avem în aceste zile este că, după ce s-a reușit să se furnizeze apă care nu are o concentrație atât de mare de nămol, după ce această apă a fost tratată, după ce a ajuns în rezervoarele operatorului regional, este nevoie de un timp de 72 de ore să treacă pentru a garanta că această apă este potabilă.

Am mandatat reprezentanții ministerelor să susțină reconectarea cât mai rapidă a locuințelor la apă, avertizând cetățenii că nu există deci garanția că această apă este potabilă.

Dar faptul că au acces la apă pentru spălat, la toalete, pentru a le funcționa instalațiile înseamnă un lucru foarte important și fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni", spunea, vineri după-amiază, premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.