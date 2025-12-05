Bolojan intervine în criza apei din Prahova: E foarte posibil ca din această seară să fie reluată alimentarea locuințelor cu apă

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri despre criza apei din Prahova, în condițiile în care ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, se află sub un tir al acuzațiilor publice, atât din partea partenerilor de coaliție, cât și din partea responsabililor locali.

"Am fost întrebat și în vizita la Viena cine sunt responsabilii. Principala preocupare este să reluăm alimentarea pentru populație și pentru agenții economici.

În zona respectivă, așa cum știți, sunt agenți economici care au un rol important în sistemele mari, în sistemul de energie, în zona petrolieră și a căror funcțiune ne poate ajuta sau a căror blocare ne poate crea alte costuri.

Asta am făcut în ultimele zile, împreună cu autoritățile județului Prahova.

Și în discuția pe care am avut-o aseară târziu cu responsabilii principali, cei care conduc Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, am convenit ca în această după-amiază să fie convocat comitetul care să aprobe reluarea alimentării cu apă și, foarte posibil, din această seară, alimentarea cu apă va începe să fie asigurată. Ilie Bolojan: Nu se va vedea imediat în toate locuințele reluarea alimentării. Se va face treptat Nu se va vedea la toate locuințele imediat, ci va fi asigurată treptat. Asta înseamnă că în ședința de Guvern am mandatat reprezentanții Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică, ai Ministerului Mediului, ai Ministerului de Interne, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență să voteze pentru această reluare, să susțină autoritățile din Prahova în așa fel încât, cât mai repede posibil, oamenii, companiile să aibă acces la apă. Problema pe care o avem în aceste zile este că, după ce sau s-a reușit să se furnizeze apă care nu are o concentrație atât de mare de nămol, după ce această apă a fost tratată, după ce a ajuns în rezervoarele operatorului regional, este nevoie de un timp de 72 de ore să treacă pentru a garanta că această apă este potabilă. Bolojan: Trebuie avertizați cetățenii că nu există garanția că apa este potabilă Am mandatat reprezentanții ministerelor să susțină reconectarea cât mai rapidă a locuințelor la apă, avertizând cetățenii că nu există deci garanția că această apă este potabilă. Dar faptul că au acces la apă, pentru spălat, la toalete, pentru a le funcționa instalațiile înseamnă un lucru foarte important și fiecare zi câștigată este importantă pentru oameni. De asemenea, am mandatat colegii care asigură alimentarea cu apă potabilă ca și în zilele următoare, chiar dacă se reia alimentarea, să asigure susținerea acelor localități unde este nevoie pentru sprijin în vederea alimentării cu apă potabilă prin rezervele de stat, care se face și în prezent într-o formulă ritmică", a spus Ilie Bolojan.