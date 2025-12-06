Prefectul de Prahova, după noua întrerupere a alimentării cu apă: "Oamenii să aibă răbdare, lucrurile sunt pe drumul cel bun"

Oameni la coadă pentru apă. FOTO Captură Antena 3 CNN

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a spus sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că "este firesc" să apară avarii în rețea după reluarea alimentării cu apă și le-a cerut cetățenilor din Câmpina - unde furnizarea apei a fost sistată din nou, de la ora 22 - "să aibă răbdare, pentru că lucrurile sunt pe drumul cel bun".

Prefectul i-a felicitat pe lucrătorii companiei Hidro Prahova pentru că au decis să lucreze pe timp de noapte la remedierea avariilor, pentru diminuarea impactului asupra populației.

Legat de faptul că oamenii n-au fost anunțați din timp despre noua întrerupere a furnizării apei, Nicodim a spus că felul în care compania comunică este responsabilitatea acesteia.

"Ne confruntăm cu următoarea situație în urma acestei crize, 700 de km de conductă au fost golite. Este o premiera. Niciodată nu s-a mai întâmplat acest lucru. La o realimentare este firesc să apară avarii.

Am discutat cu directorul de la Hidro Prahova, care mi-a explicat (...) ca au ales aceasta soluție, să lucreze noaptea pentru a remedia aceste avarii, pentru a afecta cât mai puțin populația, urmând ca de îndată ce rezolva avariile (să se reia furnizarea).

(Legat de nemulțumirile cetățenilor, că n-au fost informați în avans) această comunicare aparține societății de Hidro Prahova. Eu știu că dânșii au comunicat din timp. Acum mă gândesc că era imposibil să anunțe pe fiecare cetățean în parte (...)

Prefect de Prahova: Felicit Hidro Prahova că decis să lucreze pe timpul nopții la remedierea avariilor

În mod clar, această criză a adus un disconfort și o supărare, o enervare foarte justificată a oamenilor de acolo. Îi rog sa mai aibă răbdare, pentru ca lucrurile sunt pe drumul cel bun.

Ceea ce se întâmpla acum este firesc și ține de acest efort pe care cei de la Hidro (Prahova) îl depun ca să repare avariile și totul să reintre în normal.

Eu nu coordonez Hidro Prahova. Este compania Consiliului Județean, dar sunt la curent, pentru ca mă interesează permanent ce s-a întâmplat acolo.

Așa cum am spus, știu ca Hidro Prahova a luat aceasta decizie - să lucreze pe perioada nopții - și o felicit pentru asta.

Știu că în această seară sau mâine dimineață apa va ajunge în ultima localitate, care se alimentează printr-un procedeu tehnic mai special și este un pic mai îndepărtată, si de aici și aceasta întârziere", a spus prefectul județului Prahova la Antena 3 CNN.